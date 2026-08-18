Mersin'de ücretsiz atölyeler çocukların yazını üretime dönüştürüyor

yaz atölyeleri kampüslerde hayat buluyor:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kampüsleri, yaz dönemi programlarını genişleterek çocuklara hem eğlence hem de öğrenme odaklı bir tatil imkanı sunuyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli kampüslerinde düzenlenen atölyeler ücretsiz olup, programa katılanlar 14 yaşa kadar farklı yaş gruplarından oluşuyor.

Atölyelerin temel hedefi, çocukların yaz tatillerini ekran başında geçirmenin ötesine taşıyarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklemek. Bu kapsamdaki çalışmalar, ailelere de rahat nefes aldırmayı ve çocuklarla kaliteli zaman geçirme fırsatı yaratmayı amaçlıyor.

çeşitli atölyeler ve kazanımlar:

Kampüslerde planlanan etkinlik yelpazesi geniş: akıl ve zeka, tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim/hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi atölyeler çocukların farklı ilgi alanlarında yeteneklerini keşfetmesine fırsat veriyor. Her atölye, çocukların problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler içeriyor.

Program organizatörleri, atölye sayılarının yaz döneminde artırılmasının en önemli kazanımlarından birinin çocukların ekran süresinin azalması olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra etkinlikler çocukların arkadaşlık ilişkilerini güçlendiriyor, takım çalışması ve iletişim becerilerini destekliyor.

aile katılımı ve günlük yaşama yansımalar:

Çocuk Kampüsleri ayrıca ebeveynlerin çocuklarla birlikte katılabileceği atölyeler düzenliyor. Bu ortak etkinlikler, aile içi iletişimi pekiştirirken ebeveynlere çocuklarıyla üretken vakit geçirme olanağı veriyor. Atölyelerde öğrenilen bilgiler ve beceriler günlük yaşama uygulanabilecek pratik kazanımlar sağlıyor; bazı etkinliklerde çocuklar öğrendiklerini evde denemeye teşvik ediliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, atölyelerin dolu dolu geçtiğini ve amaçlarının çevreci, becerikli, düşünebilen ve özgüvenli bireyler yetiştirmek olduğunu vurguluyor. Dokucu, atölyelerin tamamının ücretsiz olduğunu belirterek çocukların burada 'sıkılıyorum' kelimesini kullanmadıklarını, annelerin ise çalışmalar sırasında rahatlayıp istedikleri takdirde atölyelere katılabildiklerini ifade etti.

Yerel yönetimin sunduğu bu yoğun program, Mersin'deki ailelere yaz tatilini verimli geçirme ve çocukların erken yaşta çok yönlü gelişimini destekleme fırsatı sunuyor.

MERSİN’DE ÇOCUK KAMPÜSLERİNDE YAZ DÖNEMİNE ÖZEL DÜZENLENEN ÜCRETSİZ ATÖLYELER, ÇOCUKLARIN TATİLLERİNİ HEM EĞLENEREK HEM DE ÖĞRENEREK GEÇİRMELERİNE İMKAN SAĞLIYOR.