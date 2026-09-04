Oğuzeli'nde tarladan sofraya: dolmalık patlıcanda yoğun mesai

oğuzeli'nde dolmalık patlıcan hasadı:

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında dolmalık patlıcan hasadı başladı. İlçe kırsalındaki tarlalardan toplanan taze patlıcanlar, köylere gönderildikten sonra evlerde kadınlar tarafından içleri oyularak işleniyor. Hasatta çalışan işçilerin günlük yevmiyesi bin 300 TL olarak bildirildi.

üretim ve kurutma süreci:

Tarladan toplanan patlıcanlar evlerde tek tek içleri oyulduktan sonra iplere diziliyor ve dolma çatılarına serilerek güneşte kurutuluyor. Dönüm başına ortalama 400-500 kilo verim alındığı belirtiliyor. Taze patlıcanın fiyatı 18 TL/kg olarak kaydedilirken, içleri oyulup kurutulan ürünün değeri de bin adedinin 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında değişiyor.

işçilik, üretici ve işçilerin sözleri:

Çiftçi Mehmet Murat, hasat sezonuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2026 yılı patlıcan hasadı sezonumuz başladı. Dolmalık patlıcanları tarlalarda yetiştiriyoruz. Sonrasında evlerde patlıcanların içi oyulur ve ardından da iplere geçirilerek dolma çatılarına serilir. Serilen dolmalık patlıcanlar güneşte kurumaya bırakılır. Dönüm olarak ortalama 400-500 kilo civarında ürün alıyoruz. Ürünlerimiz kurutmalık olduktan sonra Türkiye her yeri ile dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor. Bu sene şuana kadar memnunuz. İşçiliği yoğun olan bir ürün. Toplaması ve oyması oldukça zor"

İşçilerden Seher Hatip ise çalışma koşullarını anlattı: "Sabah 6 gibi hasada başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için de öğle saatlerinde 12.00 gibi işimizi bitiriyoruz. Hasat biraz zor ama ekmek paramız için mecbur çalışıyoruz. Allah herkese bol kazanç versin"

GAZİANTEP'TE DOLMALIK PATLICAN HASADI BAŞLADI