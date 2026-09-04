Dolar 48,2311 -0,38%
Euro 56,2929 -0,02%
Bist 13.953,30 +0,15%
Altın Gram 7.004,66 -0,50%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 94,99 -0,55%
--°

Oğuzeli'nde tarladan sofraya: dolmalık patlıcanda yoğun mesai

Gaziantep Oğuzeli'nde dolmalık patlıcan hasadı başladı. Tarladan toplanan ürünler evlerde oyulup ipe dizilip güneşte kurutularak satışa hazırlanıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:24

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 13:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Oğuzeli'nde tarladan sofraya: dolmalık patlıcanda yoğun mesai

oğuzeli'nde dolmalık patlıcan hasadı:

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında dolmalık patlıcan hasadı başladı. İlçe kırsalındaki tarlalardan toplanan taze patlıcanlar, köylere gönderildikten sonra evlerde kadınlar tarafından içleri oyularak işleniyor. Hasatta çalışan işçilerin günlük yevmiyesi bin 300 TL olarak bildirildi.

üretim ve kurutma süreci:

Tarladan toplanan patlıcanlar evlerde tek tek içleri oyulduktan sonra iplere diziliyor ve dolma çatılarına serilerek güneşte kurutuluyor. Dönüm başına ortalama 400-500 kilo verim alındığı belirtiliyor. Taze patlıcanın fiyatı 18 TL/kg olarak kaydedilirken, içleri oyulup kurutulan ürünün değeri de bin adedinin 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında değişiyor.

işçilik, üretici ve işçilerin sözleri:

Çiftçi Mehmet Murat, hasat sezonuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2026 yılı patlıcan hasadı sezonumuz başladı. Dolmalık patlıcanları tarlalarda yetiştiriyoruz. Sonrasında evlerde patlıcanların içi oyulur ve ardından da iplere geçirilerek dolma çatılarına serilir. Serilen dolmalık patlıcanlar güneşte kurumaya bırakılır. Dönüm olarak ortalama 400-500 kilo civarında ürün alıyoruz. Ürünlerimiz kurutmalık olduktan sonra Türkiye her yeri ile dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor. Bu sene şuana kadar memnunuz. İşçiliği yoğun olan bir ürün. Toplaması ve oyması oldukça zor"

İşçilerden Seher Hatip ise çalışma koşullarını anlattı: "Sabah 6 gibi hasada başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için de öğle saatlerinde 12.00 gibi işimizi bitiriyoruz. Hasat biraz zor ama ekmek paramız için mecbur çalışıyoruz. Allah herkese bol kazanç versin"

GAZİANTEP&#039;TE DOLMALIK PATLICAN HASADI BAŞLADI

GAZİANTEP'TE DOLMALIK PATLICAN HASADI BAŞLADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sohbetle karar vermek: Cimri verileri ChatGPT ile sohbete taşındı
images

Alanya pazarlarında güven terazisiyle tartışmalar yerine kontrol dönemi başladı
images

Sivas'ta iş dünyası KOSGEB ile destek ve dönüşümü konuştu
images

Hibe desteği dijitalleşti: engelli ve eski hükümlüler için 2026 5. dönem başvuru...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da buzağı seferberliği: ilk 24 saatte müdahale önceliği

Uşak'ta zabıta haftası programında Hatice Terekeci Özkan personelle buluştu

Sokakta dinleyen vali: Uşak'ta vatandaşlarla doğrudan görüşme yaptı

Atakum'da çarpışma: iki çocuğun da arasında olduğu üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı