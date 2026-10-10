Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Operasyonun ayrıntıları:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 9 Ekim'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu F.D. (23) isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 28 gram esrar ile 70 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyon, sahada sokak satıcıları olarak bilinen "torbacı" tabirine yönelik hedefli bir çalışma çerçevesinde gerçekleştirildi.
Adli süreç ve tutuklama:
Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haberde geçen tarihler, isimler ve ele geçirilen miktarlar resmi işlemlere dayanmaktadır.
MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 28 GRAM ESRAR VE 70 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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