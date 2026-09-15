Merz, parti yönetiminden güvenoyu isteyerek siyasi kaderini belirleyecek

Gelişmeler:

Alman medyasının haberlerine göre, Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, partisi Saksonya-Anhalt seçimlerinde ağır bir oy kaybı yaşamasının ardından siyasi geleceğini bu hafta sonu yapılacak eyalet seçimleri sonrası parti yönetiminin onayına sunmaya hazırlanıyor. Saksonya-Anhalt’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 43,8 oyla birinci olurken, CDU 2021’e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 ile ikinci parti oldu.

Haberlere göre Merz, Pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından parti yönetim kurulunu toplayacak ve burada ya planladığı reformları hayata geçirmek için destek isteyecek ya da yönetime "beni görevden alın" mesajını verecek. Bu adım, parti içinde dolaylı bir güvenoyu talebi anlamına geliyor ve Merz’in ya görevinin arkasında durulmasını ya da görevden alınmasını talep etmesi şeklinde yorumlanıyor.

parti yönetiminde karar anı:

Merz, eğer Pazar gecesi parti yönetiminden güvenoyu alırsa, koalisyonda reformları daha hızlı ilerletmek için bir nefes alanı elde etmiş olacak. Ancak parti içindeki eleştiriler ve kamuoyu anketlerinde liderlik güveninin erozyona uğraması bu kararı yeterince rahatlatmayabilir. Haberlere göre SPD’nin itirazlarına rağmen devam ettirmeyi planladığı reformlar konusunda CDU içinde ciddi bölünmeler bulunuyor.

Parti yönetimine sunulacak bu seçenek, Merz’in hem iç hem de kamuoyundaki desteğini test etme biçimi olarak değerlendiriliyor; kararda başarısız olması halinde CDU içinde liderlik tartışmaları daha da kızışacak.

muhtemel halefler ve süreç:

CDU yönetimi Merz’i görevden alma yönünde karar alırsa süreç partisinin ve federal meclisin yapısını etkileyecek geniş kapsamlı bir dönüşümü tetikleyecek. Kamuoyunda Merz’in yerine gelebilecek isimler arasında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst öne çıkıyor. Diğer yandan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt da gündemdeki isimler arasında yer alıyor; Dobrindt daha çok uzlaşı sağlayacak bir aday olarak görülürken, muhtemel başbakanlığı durumunda CSU Genel Başkanı Markus Söder ile güç dengelerine ilişkin tartışmaların doğabileceği belirtiliyor.

Hem CDU genel başkanlığı hem de Başbakanlık makamında olası değişiklikler, parti içi tercihler ve Bundestag’daki prosedürler nedeniyle bir dizi siyasi süreç gerektirecek. Bu durum koalisyonun işleyişini ve reform gündemini doğrudan etkileyebilir.

BM ziyareti ertelendi:

Artan tartışmaların ortasında Merz, salı günü yapılacak CDU/CSU Meclis Grubu toplantısına katılmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için planladığı New York seyahatini bir gün erteledi. Merz 6 Mayıs 2025 tarihinde göreve gelmişti; parti içindeki tartışmalar ve seçim sonuçlarının yarattığı yansımalar, bu toplantıda gündemin öncelikli maddeleri arasında bulunacak.

Son anketler ülke genelinde AfD oy oranının yüzde 30'a yükseldiğini, CDU ile kardeş parti CSU’nun toplamının ise yüzde 20 düzeyinde kaldığını gösteriyor. Bu veriler, Merz ve CDU için önümüzdeki dönemin zorluklarla dolu olacağına işaret ediyor.

ALMAN MEDYASI, BAŞBAKAN VE HRİSTİYAN DEMOKRAT BİRLİK PARTİSİ (CDU) GENEL BAŞKANI FRİEDRİCH MERZ’İN, PARTİSİNİN SAKSONYA-ANHALT SEÇİMLERİNDE YÜZDE 20 OY KAYBETMESİNİN ARDINDAN, HAFTA SONU BERLİN VE MECKLENBURG-VORPOMMERN SEÇİM SONUÇLARI SONRASI GÜVENOYU TALEP EDEREK SİYASİ GELECEĞİNİ BELİRLEMEK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ.