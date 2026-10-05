Merz'ten baltık hattına mesaj: hibrit saldırılara birlikte yanıt

Berlin görüşmesi ve ana gündem:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius başkent Berlin'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Avrupa'ya yönelik hibrit saldırıları ile Avrupa Birliği Komisyonu bütçesi ele alındı. Merz, iki ülke arasında sıkı bir ortaklık bulunduğunu vurguladı.

Baltık güvenliği ve Vilnius taahhüdü:

Merz toplantıda, "Baltık ülkelerinin güvenliği Almanya’nın güvenliğidir ve Berlin’in güvenliği de Vilnius’ta savunulmaktadır" dedi. 2027 sonuna kadar Vilnius’taki Alman-Litvanya Tugayı’nın tamamen kurulacağı taahhüdü tekrarlandı; Merz bu adımı Almanya’nın kendi toprakları dışında kalıcı bir askeri birlik kurduğu ilk durum olarak niteledi ve bunun NATO içindeki dayanışmayı gösterdiğini belirtti.

Hibrit saldırılar ve ortak yanıt:

Merz, Moskova'nın Almanya'da ve NATO'nun doğu kanadında sürekli hibrit saldırılar düzenlediğini; amacın Ukrayna'ya verilen yardımı engellemek ve NATO'yu tedirgin edip bölmek olduğunu söyledi. Merz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız, gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz."

Savunma, siber ve dezenformasyonla mücadele:

Başbakan Merz, bu tehditlere karşı aldıkları önlemler arasında siber savunmanın, silahlı kuvvetlerin ve savunma sanayinin güçlendirilmesi ile Rusya kaynaklı propaganda ve dezenformasyonla ortak mücadele olduğunu vurguladı. Merz, "Bu hibrit saldırıları birlikte püskürtmek için sıkı bir koordinasyon içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Merz ayrıca, Rusya'nın savaşın sona erdirilmesi ve barış müzakerelerine başlaması gerektiğini belirterek, "Ukrayna ve Avrupalılar bu müzakerelerde masada yer almalıdır. Hedefimiz, güvenli bir Avrupa’da egemen bir Ukrayna’dır" dedi. Buna karşın Merz, "Rusya yalnızca güç dilini anladığı sürece, Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz" diye ekledi.

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger’in ülkenin doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği tespitine yönelik soruya Merz, Rusya kaynaklı saldırıların artık yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmadığını ve Almanya'nın da hedef olduğunu hatırlatarak karşılık verdi. Merz, "Ne korkutulacağız ne de bölüneceğiz. Tam tersine kendimizi savunacağız" mesajını verdi.

Bölgesel riskler ve uluslararası etkiler:

Merz, Yemen ordusunun Mocha'yı Husilerden geri aldığına dair haberler üzerine küresel deniz ticareti ve enerji güvenliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Bu tür haberler ihtiyatlı bir iyimserlik için bir neden olabilir ancak daha fazlası da değil" diyerek Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Litvanya Başbakanı Sinkevicius ise Rusya’nın barışı bir araç olarak kullanmaya devam ettiğini belirterek, Avrupa’nın savunma sorumluluğunu artırması ve Ukrayna’ya uzun vadeli destek sağlaması gerektiğini ifade etti: "Rusya, emperyalist hedeflerini gerçekleştirmek için barışı bir araç olarak kullanıyor." Sinkevicius, birlik içinde hareket etmenin ve hazırlıklı olmanın önemini öne çıkardı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya verilen desteği engellemek için ülkesinde ve NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde hibrit saldırılar düzenlediğini belirterek, "Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız, gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz. Rusya güç dilini anladığı sürece de Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.