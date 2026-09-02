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Samsun kent müzesi sekiz ayda 800 bin ziyaretçiye ulaştı

Samsun Kent Müzesi, 2015'te Avrupa'nın prestijli kent müzeleri arasına girdi; 2013'ten beri sergilenen koleksiyonlarla yılın ilk 8 ayında 800 bin ziyaretçi çekti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:56

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun kent müzesi sekiz ayda 800 bin ziyaretçiye ulaştı

samsun kent müzesi ziyaretçi sayısında öne çıktı:

Avrupa’nın en prestijli kent müzelerinden biri olarak gösterilen Samsun Kent Müzesi, yılın ilk 8 ayında toplam 800 bin ziyaretçiyi ağırladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen müze, kentin tarihinden kültürüne, geleneklerinden ekonomisine kadar geniş bir panorama sunuyor. Kurum yetkilileri, müzenin yerli ve yabancı ziyaretçiler arasında yoğun ilgi gördüğünü ve aylık ortalama 100 bin ziyaretçi rakamına ulaşıldığını belirtiyor.

müzenin mekânı ve koleksiyonları:

Samsun Kent Müzesi, kentin tarihi dokusunu simgeleyen ve eski Samsun evlerini andıran iki binada hizmet veriyor. Bu yapılar geçmişte demir yolu lojmanı olarak kullanılmış ve bahçesi uzun yıllar boyunca sosyal etkinliklere, hatta düğünlere ev sahipliği yapmış. Müze, kronolojik anlatımla kentin ekonomik ve kültürel gelişimini, oyun ve düğün geleneklerini, günlük yaşam izlerini ziyaretçilere aktarıyor. Sanat Tarihçisi Nilgün Sarıçoban, müzeyi "şehrin bir çeyiz sandığı" olarak tanımlıyor ve kurumun bir turizm rehberi işlevi gördüğünü vurguluyor.

ödüller, uluslararası tanınırlık ve özel eserler:

Müze, açıldığı günden bu yana çeşitli ulusal ve uluslararası ödüller kazandı. Tarihi Kentler Birliği tarafından prestij ve proje ödüllerine layık görülen kuruluş, 2015 yılında Avrupa Müze Akademisi tarafından kent müzeleri kategorisinde Avrupa’nın "en prestijli 6 müzesinden biri" seçildi. Aynı süreçte müze, Avrupa Kent Müzeleri Akademileri Yarışması'na davet edilen 240 müze arasından öne çıkanlar arasında yer aldı ve böylece Türkiye’nin dünya müze haritasında dikkat çeken kent müzelerinden biri oldu.

Koleksiyon açısından müze, her ziyaretçiye farklı bir ilgi alanı sunuyor. Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişlerinden biri olan "Halaskârân-ı İslâm" gibi nadir eserlerin yanında, son dönemde koleksiyona eklenen Ali Fuat Başgil’in nüfus cüzdanı gibi kentle doğrudan ilişkili objeler de sergileniyor. Müze, okul dışı eğitim projeleriyle genç kuşaklara tarih bilinci aşılamayı da amaçlıyor.

Yetkililer, müzenin bu yılın ilk sekiz ayında kaydettiği ziyaretçi yoğunluğunu yıl sonunda 1 milyon ziyaretçinin üzerinde bir rakama taşımayı hedeflediklerini belirtiyor. Samsun Kent Müzesi, hem kent belleğini koruyan bir enstrüman hem de bölgesel turizmi güçlendiren bir cazibe merkezi olarak konumlanıyor.

AVRUPA MÜZE AKADEMİSİ TARAFINDAN KENT MÜZELERİ KATEGORİSİNDE AVRUPA’NIN ‘EN PRESTİJLİ 6 MÜZESİNDEN...

AVRUPA MÜZE AKADEMİSİ TARAFINDAN KENT MÜZELERİ KATEGORİSİNDE AVRUPA’NIN ‘EN PRESTİJLİ 6 MÜZESİNDEN BİRİ’ SEÇİLEN SAMSUN KENT MÜZESİ’Nİ YILIN İLK 8 AYINDA 800 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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