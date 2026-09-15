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Fenerbahçe hazırlıklarını yoğunlaştırdı: hedef Eyüpspor

Fenerbahçe, 20 Eylül Pazar Eyüpspor maçına Can Bartu'da İsmail Kartal yönetiminde core, ısınma, pas ve çift kale çalışmayla hazırlanıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe hazırlıklarını yoğunlaştırdı: hedef Eyüpspor

antrenman programı:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de 20 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla açıldı.

Seans, ısınma ile devam edip çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdü. Antrenmanın merkezinde pas organizasyonları yer alırken, program dar alanda yapılan çift kale maçlarla özelleşti. Günün sonunda oyuncular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

oyuncu yönetimi ve toparlanma:

Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmalarıyla geçirdi. Teknik ekip, maç yükünü taşıyan sporcuların dinlenmesini önceliklendirdi.

Hazırlık programı, kondisyon, topa sahip olma ve dar alan verimliliğine odaklanarak maç günü için taktiksel uyumu hedefliyor. İdman akışı, Kulüp yetkililerinin belirttiği şekilde maç temposuna uygun olarak planlandı ve uygulanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAHASINDA EYÜPSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAHASINDA EYÜPSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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