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Kepez'de ay deresi sel riskinden arındırılarak güvenlik hattına dönüştürülüyor

Kepez Belediyesi, Ay Deresi'nde toplam 2 kilometrelik ıslah çalışmasını etap etap sürdürüyor; 250 metrelik ilk etap tamamlandı, 450 metrelik ikinci etapta hafriyat bitirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kepez'de ay deresi sel riskinden arındırılarak güvenlik hattına dönüştürülüyor

Kepez'de ay deresi sel riskinden arındırılarak güvenlik hattına dönüştürülüyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçmişte yaşanan sel felaketlerinin bıraktığı izleri silmek ve bölge sakinlerine kış aylarında güvenli bir yaşam sunmak amacıyla Ay Deresi'ndeki ıslah çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Proje, toplam yaklaşık 2 bin metrelik bir güzergâhı aşama aşama ele alıyor.

çalışmanın etapları:

Projenin ilk adımı olarak belediye ekipleri tarafından 2024 yılında tamamlanan 250 metrelik ilk etaptan sonra, Güneş Mahallesi'ndeki 450 metrelik ikinci etapta hafriyat ve şev çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Bu bölümün ihalesi tamamlandığı için müteahhit firma tarafından kısa süre içinde yapım çalışmalarına başlanacak.

Kırçiçeği Caddesi ile Beşkonaklılar Mezarlığı arasındaki kısım, projenin etaplı ilerleyişinde takip edilecek önemli halkalardan biri olurken, Beşkonaklılar Mezarlığı ile Turgut Özal Caddesi arasındaki güzergâh planlama safhasında bulunuyor. Son etap ise Turgut Özal Caddesi ile Düden Çayı arasındaki bölüm için hazırlıkların titizlikle sürdürülmesini içeriyor.

hedef: kalıcı çözüm ve kış güvenliği:

Projenin amacı, dere yatağını sadece geçici müdahalelerle biçimlendirmek değil; devamındaki riskli noktaları da kapsayacak şekilde kalıcı bir yapıya kavuşturmaktır. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin altyapı ve çevre güvenliğini güçlendirmek için mesaisini aralıksız sürdürüyor ve etap etap ilerleyen çalışmalarla yaklaşık 2 kilometrelik dere hattının tamamen güvence altına alınması hedefleniyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, projenin kapsamını ve amaçlarını şöyle özetledi: 'Güneş Mahallesi’nden başlayarak Beşkonaklılar Mahallesi, Turgut Özal Caddesi ve Düden Çayı’na kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik bir güzergâhtan söz ediyoruz. Amacımız bu hattı etap etap ele alarak daha düzenli, güvenli ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmaktır.' Başkan Kocagöz, vatandaşların kışın rahat nefes alması için önceliklerinin insan güvenliği olduğunu vurguladı.

Belediye yetkilileri, Ay Deresi ıslah projesinin tamamlanmasıyla birlikte taşkın riskinin azalacağını, ev ve iş yeri sahiplerinin kış aylarında su baskını endişesi yaşamayacağını belirtiyor. Projenin etaplı ilerleyişi, hem sahadaki uygulamaların daha kontrollü yürütülmesine hem de kalıcı altyapı çözümlerinin hayata geçirilmesine olanak tanıyor.

KEPEZ’DE SEL KABUSU TARİH OLUYOR

KEPEZ’DE SEL KABUSU TARİH OLUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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