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Midyat devlet hastanesinde ilk uygulama: teşekkür köşesi sağlık çalışanlarını görünür kılıyor

Midyat Devlet Hastanesi, hasta ve yakınlarının memnuniyetini görünür kılmak ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak için teşekkür köşesi başlattı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Midyat devlet hastanesinde ilk uygulama: teşekkür köşesi sağlık çalışanlarını görünür kılıyor

hastanede yeni uygulama nasıl hayata geçirildi:

Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, hasta memnuniyeti ile sağlık çalışanlarının motivasyonunu bir araya getiren bir adım attı. Hastanede bir ilk olan Teşekkür Köşesi ile vatandaşlar, aldıkları hizmetten memnun kaldıkları personellere doğrudan teşekkürlerini iletebilecek. Uygulama, hastane yönetimi ve başhekimlik tarafından hasta geri bildirimlerini görünür kılmak amacıyla başlatıldı.

Uygulamanın öncülüğünü yapan Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, projenin amacını ‘‘Teşekkür etmek insan ilişkilerini güçlendiren en kolay ve basit yollardan bir tanesidir. Bizde bunu aramızda yaygınlaştırmak için böyle bir uygulama başlattık’’ sözleriyle özetledi. Hastane yönetimi, uygulamayla olumlu geri bildirimlerin kayıt altına alınmasını, çalışanların emeklerinin görünür olmasını ve motivasyonun güçlenmesini hedefliyor.

vatandaş deneyimleri ve örnek teşekkürler:

Uygulama kısa sürede vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı. Hasta Halil Tunçer, ‘‘Birkaç gün önce elimden yaralandım. Acil pansuman odasındaki Abdullah Sualp hocamızda bizimle çok ilgilendi, kendisine çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda Midyat Devlet Hastanesi tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum’’ diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Bir diğer hasta Ahmet Er ise ‘‘Hasta olduğum esnada benimle ilgilenen Hasan Zahid İnci hocamıza çok teşekkür ediyorum gerçekten ilgi ve alakaları çok hoşuma gitti. Ayrıca tüm hastane personeline özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Emine Ataseven de ‘‘Ben bugün biraz rahatsızlandım ve acile geldim doktor Serhat bey benimle ilgilendiği için çok teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.

Hastane yönetimi, teşekkürlerin sadece bireysel takdir olarak kalmayıp kurum içi motivasyon ve hizmet kalitesinin artırılmasında bir araç olarak kullanılmasını amaçlıyor. Gelen olumlu geri bildirimlerin görünür hale getirilmesiyle hem toplum ile sağlık kuruluşu arasındaki güven ilişkisi pekiştirilecek hem de personelin emeği somut şekilde takdir edilmiş olacak.

Midyat Devlet Hastanesi yetkilileri, ‘‘İyi sağlık hizmeti, memnun hasta ve motive sağlık çalışanı’’ anlayışıyla uygulamayı sürdürmeyi ve vatandaşların görüşlerini sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde aktif olarak değerlendirmeyi planladıklarını belirtti.

HASTA AHMET ER TEŞEKKÜR MESAJI YAZARKEN

HASTA AHMET ER TEŞEKKÜR MESAJI YAZARKEN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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