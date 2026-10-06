Uşak'ta KGYS ve dronla trafiğe sıkı denetim

Uşak'ta denetimler kent genelinde sürüyor

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte can güvenliğini artırmak amacıyla kent merkezi ve ana arterlerde kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri denetimlerini yoğunlaştırdı. Kontroller, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve drone desteğiyle eş zamanlı yürütülüyor.

uygulama biçimi:

Denetimler sırasında ekipler, KGYS kameralarından gelen görüntüler ile kırmızı ışık ihlallerini tespit ediyor; şüpheli vakalar anında sahadaki polis ekiplerine bildiriliyor. Ayrıca dronlar trafiğin akışını ve kavşaklardaki ihlalleri havadan gözlemleyerek ekiplerin müdahale hızını artırıyor. Bu çok yönlü yaklaşım, hem yaya hem de araç güvenliğinin korunmasını amaçlıyor.

neden önemi büyük:

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, kırmızı ışık ihlalinin ani çarpışma riskini ciddi oranda artırdığı ve bunun ağır yaralanmalara yol açabileceği vurgulandı. Benzer şekilde, emniyet kemeri kullanılmamasının kaza anında vücudun savrulmasına ve hayati tehlikeye neden olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu ihlallerin sürücü ve yolcuların doğrudan can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını istedi. Denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

UŞAK’TA TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE EMNİYET KEMERİ KULLANIMINA YÖNELİK DENETİMLER, KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) VE DRONE DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLÜYOR.