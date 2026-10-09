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Midyat'ta durdurulan araçtan 36 kaçak cep telefonu çıktı

Midyat'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi; olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Midyat'ta durdurulan araçtan 36 kaçak cep telefonu çıktı

Midyat'ta kaçak cep telefonu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Midyat ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada toplam 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları

Ekipler, şüpheli hareketler üzerine aracı durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi. Bulunan cihazlar emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı.

yasal süreç

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MARDİN&#039;İN MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 36 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE...

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 36 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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