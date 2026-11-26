Düzce'den Batum müdahalesine tepki: Özlü, Beşiktaş camiasının yanında

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gürcistan’ın Batum kentinde UEFA Avrupa Ligi müsabakasında Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik polisin müdahalesini sosyal medya üzerinden kınadı. Özlü, yaşanan müdahalenin orantısız olduğunu belirterek yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve Beşiktaş camiasına destek mesajı verdi.

Özlü'nün açıklaması:

Başkan Özlü paylaşımında, "İşgale İsyan, Filistin’e Özgürlük" ifadesini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti: "Gürcistan’da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına uygulanan orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Mazlum bir halkın özgürlük mücadelesine verilen destekten rahatsızlık duyan bu anlayışı asla kabul etmiyoruz."

Maç ve tribünlerde yaşananlar:

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batum'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Maç sırasında tribünde Filistin bayrağı açılması üzerine Gürcistan polisi bazı taraftarlara müdahale etti; müdahalenin tribünde gerginliğe yol açtığı ve bazı taraftarların yaralandığı bildirildi.

Özlü, bu gelişmelerin ardından yaptığı paylaşımda yaralanan taraftarlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek yerel yönetim olarak Beşiktaş camiasının ve taraftarlarının yanında olduklarını vurguladı. Başkanın açıklaması, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, GÜRCİSTAN’DA FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA YÖNELİK POLİS MÜDAHALESİNİ KINADI. ÖZLÜ, YARALANAN TARAFTARLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEREK BEŞİKTAŞ CAMİASININ YANINDA OLDUKLARINI BELİRTTİ.