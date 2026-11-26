maç özeti:

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak grupta kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Mücadele Batumi Arena'da oynandı ve hakem triosunu Morten Krogh, Victor Skytte ile Steffen Bramsen oluşturdu.

özetin kilometre taşları:

İkinci yarıda tempolu bir oyun vardı. 50. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası içindeki şutu kaleci Wolff'ta kaldı. 64. dakikada Vlahovic'in pası sonrası Ceryn'in vuruşu üstten dışarı çıktı. 66. dakikada Orkun'un kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın iki şutu üst direkten döndü. Maçın kırılma anı 75. dakikada geldi; sol kanattan gelen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu iyi takip eden Junior Olaitan'ın vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

79. dakikada Vlahovic'in müsait pozisyondaki golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi tribünlerde yankı buldu. Mücadelede bitime yaklaşılırken Beşiktaş, 90. dakikada Orkun ile yakaladığı kontratakta Vlahovic ile paslaşma sonrası Orkun Kökçü'nün ceza sahası sağ çaprazından yerden vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. Ancak uzatma dakikalarında Hapoel Beer Sheva, 90+3. dakikada Joao Victor'un asistinde Javon East ile farkı 1'e indirdi ve maç 2-1 sonuçlandı.