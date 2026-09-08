Dolar 48,4232 -0,01%
Euro 56,2552 +0,01%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.969,35 -1,39%
EUR/USD 1,1628 +0,06%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Millet bahçesindeki kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalandı

Millet Bahçesi'nde çıkan kavgada B.Ş. bacağından bıçaklandı; sağlık ekipleri müdahale etti, yaralı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, E.M. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 00:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Millet bahçesindeki kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, aralarında tartışma çıkan E.M. (20) ile B.Ş. arasında kavga yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M., yanında bulundurduğu bıçakla B.Ş.'yi bacağından yaraladı. Olayın nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

Soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı B.Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması:

Olayın ardından kaçan şüpheli E.M., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı ve soruşturma sürdürülüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ BACAĞINDAN BIÇAKLANARAK, YARALANDI....

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ BACAĞINDAN BIÇAKLANARAK, YARALANDI. OLAY SONRASI KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de otobüste yakalanan 3 kilo 420 gram uyuşturucuyla iki kişi tutuklandı
images

Esenler'de dairede kavga silahla sonuçlandı: üç ağır yaralı, şüpheli gözaltında
images

Kızyusuflu'da orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol...
images

Hemzemin geçitte çarpışma: Filyos'ta araçtaki beş kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göztepe kalecisi Gugeshashvili: mücadelem sorgulanamaz

Kayseri'de otobüste yakalanan 3 kilo 420 gram uyuşturucuyla iki kişi tutuklandı

Mardin 1969'da birlik ve üç puan sevinci

Esenler'de dairede kavga silahla sonuçlandı: üç ağır yaralı, şüpheli gözaltında

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi