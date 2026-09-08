Millet bahçesindeki kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, aralarında tartışma çıkan E.M. (20) ile B.Ş. arasında kavga yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M., yanında bulundurduğu bıçakla B.Ş.'yi bacağından yaraladı. Olayın nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

Soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı B.Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması:

Olayın ardından kaçan şüpheli E.M., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı ve soruşturma sürdürülüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ BACAĞINDAN BIÇAKLANARAK, YARALANDI. OLAY SONRASI KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.