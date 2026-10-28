Milletvekili Bozgeyik: Gaziantep’in cumhuriyet mirası üretimle sürüyor

Bozgeyik'ten 29 Ekim kutlama mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda hem milli mücadele ruhuna hem de günümüz kazanımlarına dikkat çekti. Bozgeyik, Cumhuriyetin kuruluşunun milletin azim ve kararlılığının eseri olduğuna vurgu yaptı.

Cumhuriyetin anlamı ve 103. yıl vurgusu:

Bozgeyik mesajında, "Aziz milletimizin büyük fedakârlıklarla kazandığı istiklalin ve kurduğu Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve geleceğe duyduğu inancın en güçlü ifadesidir." sözleriyle Cumhuriyetin taşıdığı tarihî ve toplumsal değeri hatırlattı. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, "bu vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyetin tesisi için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek şükranlarını iletti.

Gaziantep'in tarihî yeri ve fedakârlığı:

Bozgeyik, Gaziantep'in Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki önemine özel bir yer ayırdı. 1920 baharında başlayan Antep Savunmasının aylar süren kuşatmaya, top ateşine ve yokluğa rağmen teslimiyeti kabul etmediğini belirterek, kentin "Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla bütün bir şehir ‘Ya ölüm ya istiklal’ diyerek tek yürek oldu" hatırlatmasını paylaştı. Meclis tarafından verilen Gazilik unvanının taşıdığı sorumluluğu her gün yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Bozgeyik, şehrin isimleri arasında yer alan Şahinbey ve Şehitkamil adlarının, Gaziantep halkının kahramanlıklarının sokaklarda ve günlük hayatta nasıl yaşatıldığının en somut göstergeleri olduğunu vurguladı.

Günümüz başarılarıyla bağ:

Milletvekili, Cumhuriyetin sağladığı özgürlük ve istikrarın Gaziantep'in bugün ulaştığı ekonomik ve toplumsal başarılarda doğrudan etkisi olduğunu belirtti. "Düşmana teslim olmayan o irade, bugün üretimde, ihracatta ve sanayide Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olmamızı sağlayan iradenin ta kendisidir" diyerek kentin üretim ve ticaret odağı olarak konumunu özetledi.

Bozgeyik ayrıca Gaziantep'in dünya mutfak kültürüne, tarihî mirasa ve ticarete katkısına dikkat çekti; kentin "kahramanlıkla başlayan hikâyesini bugün üretimle ve kalkınmayla sürdürdüğünü" belirtti. Cumhuriyetin kazanımlarının korunmasının ve daha ileri taşınmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Mesajını birlik ve beraberlik çağrısıyla sonlandıran Bozgeyik, "Birlik ve beraberlik içinde, inşallah güçlü bir Türkiye Yüzyılı hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızın aziz milletimize, Gaziantepli hemşehrilerime ve tüm Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BÜNYAMİN BOZGEYİK