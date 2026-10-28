Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4043 +0,07%
Bist 11.129,34 -0,19%
Altın Gram 6.491,14 -0,57%
EUR/USD 1,1121 -0,09%
Brent Petrol 111,53 +1,94%
--°

Milletvekili Bozgeyik: Gaziantep’in cumhuriyet mirası üretimle sürüyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla Gaziantep’in fedakârlığını ve bugünkü başarılarını vurgulayarak kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Milletvekili Bozgeyik: Gaziantep’in cumhuriyet mirası üretimle sürüyor

Bozgeyik'ten 29 Ekim kutlama mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda hem milli mücadele ruhuna hem de günümüz kazanımlarına dikkat çekti. Bozgeyik, Cumhuriyetin kuruluşunun milletin azim ve kararlılığının eseri olduğuna vurgu yaptı.

Cumhuriyetin anlamı ve 103. yıl vurgusu:

Bozgeyik mesajında, "Aziz milletimizin büyük fedakârlıklarla kazandığı istiklalin ve kurduğu Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve geleceğe duyduğu inancın en güçlü ifadesidir." sözleriyle Cumhuriyetin taşıdığı tarihî ve toplumsal değeri hatırlattı. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, "bu vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyetin tesisi için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek şükranlarını iletti.

Gaziantep'in tarihî yeri ve fedakârlığı:

Bozgeyik, Gaziantep'in Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki önemine özel bir yer ayırdı. 1920 baharında başlayan Antep Savunmasının aylar süren kuşatmaya, top ateşine ve yokluğa rağmen teslimiyeti kabul etmediğini belirterek, kentin "Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla bütün bir şehir ‘Ya ölüm ya istiklal’ diyerek tek yürek oldu" hatırlatmasını paylaştı. Meclis tarafından verilen Gazilik unvanının taşıdığı sorumluluğu her gün yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Bozgeyik, şehrin isimleri arasında yer alan Şahinbey ve Şehitkamil adlarının, Gaziantep halkının kahramanlıklarının sokaklarda ve günlük hayatta nasıl yaşatıldığının en somut göstergeleri olduğunu vurguladı.

Günümüz başarılarıyla bağ:

Milletvekili, Cumhuriyetin sağladığı özgürlük ve istikrarın Gaziantep'in bugün ulaştığı ekonomik ve toplumsal başarılarda doğrudan etkisi olduğunu belirtti. "Düşmana teslim olmayan o irade, bugün üretimde, ihracatta ve sanayide Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olmamızı sağlayan iradenin ta kendisidir" diyerek kentin üretim ve ticaret odağı olarak konumunu özetledi.

Bozgeyik ayrıca Gaziantep'in dünya mutfak kültürüne, tarihî mirasa ve ticarete katkısına dikkat çekti; kentin "kahramanlıkla başlayan hikâyesini bugün üretimle ve kalkınmayla sürdürdüğünü" belirtti. Cumhuriyetin kazanımlarının korunmasının ve daha ileri taşınmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Mesajını birlik ve beraberlik çağrısıyla sonlandıran Bozgeyik, "Birlik ve beraberlik içinde, inşallah güçlü bir Türkiye Yüzyılı hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızın aziz milletimize, Gaziantepli hemşehrilerime ve tüm Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BÜNYAMİN BOZGEYİK

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BÜNYAMİN BOZGEYİK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Odunpazarı'nda pazar alışverişinde yeni güvence: tartı kontrol noktası
images

Kaymakam Koşansu belde ziyaretlerinde projeleri ve ihtiyaçları değerlendirdi
images

Cumhuriyet için 103 kilometre: 17 yaşında bir gencin azim koşusu
images

Eğitimin ötesinde: Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden şehit ailesine kişisel bakı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merak ve üretime kapı açan atölyeler için Yeşilyurt'ta kayıtlar başladı

Kozan’da veliler çocuklarına örnek oldu: ekran yerine kitap seçildi

Kapalı girişimle felçten döndü: şah damarı stentle yeniden açıldı

Ankara ziyaretinde Samsun için ortak akıl ve yatırım mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı