Milli ara sakatlıkları artırdı: Bodrum FK Sarıyer'de cevap arayacak

Sefer Yılmaz'tan maç sonrası değerlendirme

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 9. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi. Maçın ardından konuşan teknik sorumlu Sefer Yılmaz, takımın performansını etkileyen temel unsurun milli maç arası olduğunu belirtti ve kısa sürede Sarıyer deplasmanında telafi sözü verdi.

Milli ara ve sakatlıklar:

Yılmaz, "Tabii 3 haftalık bir milli maç arası bize pek iyi gelmedi; o arada sakatlarımız arttı" diyerek, aranın ardından yaşanan eksikliklere dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "Çok önemli iki oyuncumuz milli takımdan dün döndü ancak Fernando gibi hücum hattının çok etkili bir oyuncusu sakatlığından dolayı oynayamadığı için bugün özellikle hücum hattında biraz etkisiz kaldık" ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu eksikliğin skora doğrudan yansıdığını düşündüklerini ekledi.

Maç içinde kaçan fırsatlar ve moral

Teknik sorumlu, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk 19-20 dakikada sahanın tek hakimiyeti olduklarını söyledi: "Berkay'la, Abubakar'la ve Ege'yle iki-üç tane de net gol kaçırdık." Yılmaz, yedikleri golden sonra genç bir takım olmalarının etkisiyle moral kaybı yaşandığını vurguladı ve ikinci yarıda hem oyuncu hem de taktik değişikliklerine gittiklerini ancak bunun beklenen faydayı sağlamadığını belirtti.

Mağlubiyetten dolayı taraftarlara üzgün olduklarını söyleyen Yılmaz, "Artık çok kısa bir süre sonra deplasmanda Sarıyer maçı var. İnşallah buradaki mağlubiyeti orada telafi edip 3 puanla döneriz" diyerek önümüzdeki maça odaklandıklarını ifade etti.

Hakem yönetimi hakkında da eleştiriler yönelten Yılmaz, tekniker ve kulübedekilerin sinirlenmesine rağmen yapılan itirazların hakaret içerikli olmadığını savundu ve kapanışta şunları söyledi: "Aslında hiçbir hakaret yoktu ama sadece şiddetli bir itirazdan dolayı gereksiz bir kırmızı kart gösterildi. Hakemlerin biraz anlayışlı olması lazım aslında, yani haksız bir kırmızı karttı."

BODRUM FK TEKNİK SORUMLUSU SEFER YILMAZ