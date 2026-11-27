Minik öğrenciler Bayburt jandarmasını yerinde tanıdı

Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencileri, il merkezinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığını gezdi. Etkinlikte jandarmanın görev ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve çocuklara kurumun çalışmaları anlatıldı.

ziyaretin içeriği:

Programda öğrencilere, güvenli davranışların ve kuralların önemini vurgulayan 'Tim Jandarma' adlı çizgi film gösterildi. Gösterimin ardından jandarma personeli, trafik güvenliği başta olmak üzere temel güvenlik kurallarını basit ve anlaşılır örneklerle pekiştirdi. Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu ve ziyaret anısına hediyeler verildi.

çocuklarla etkileşim:

Öğrenciler, jandarmanın çalışma ortamını yerinde görme fırsatı buldu; personelle sohbet ederek merak ettikleri soruları yöneltti. Jandarma ekipleri, soruları yanıtlayıp mesleğin günlük işleyişi hakkında bilgiler paylaşarak çocukların deneyimini zenginleştirdi.

Etkinlik, çocukların güvenlik bilinci kazanmasına katkı sağlarken kurum ile halk arasındaki bağı güçlendirdi. Ziyaret, uygulamalı öğrenme ve sorulara verilen yanıtlarla minik katılımcılar için hem eğitici hem de hatırlatıcı bir çalışma niteliğindeydi.

BAYBURT’TA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE JANDARMA TANITILDI