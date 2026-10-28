Minik ressamlardan cumhuriyete renkli vefa

sergi açılışı ve katılımcılar:

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde resim eğitimi alan çocukların eserlerinden oluşan "Cumhuriyetin Renkleri" sergisi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışı, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ayşe Banu Eraslan, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner, Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Nilay Uymaz ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu hazır bulundu.

minik sanatçıların çalışmaları:

Sergide yer alan eserler, 7-14 yaş arasındaki öğrencilerin Cumhuriyet’e duydukları sevgi ve bağlılığı yansıtan özgün çalışmalardan oluşuyor. Çocuklar, tuvallere aldıkları çizim ve renklendirmelerle Cumhuriyet coşkusunu, umutlarını ve aydınlık gelecek tasavvurlarını ifade etti.

Sunulan çalışmalarda figüratif kompozisyonlardan sembolik anlatımlara, canlı renk paletlerinden sade tasarımlara kadar farklı üslup ve yaklaşımlar gözlemlendi. Ziyaretçiler, minik ressamların bakış açısını ve temaya getirdikleri özgün yorumları ilgiyle karşıladı.

ziyaret ve sergi bilgileri:

"Cumhuriyetin Renkleri" sergisi, Büyükçekmece AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde 31 Ekim'e kadar açık kalacak. Sergi, hem eğitim sürecinin ürünlerini görmek isteyen aileler hem de Cumhuriyet coşkusunu çocukların dünyasından izlemek isteyen halk için erişilebilir bir program sunuyor.

Etkinlik, yerel sanat eğitiminin ve genç yeteneklerin görünür kılınmasının yanı sıra, Cumhuriyet değerlerinin yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik somut bir çalışma olarak öne çıkıyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUKLARIN ESERLERİNDEN OLUŞAN "CUMHURİYETİN RENKLERİ" SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU.