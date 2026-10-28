Dolar 49,8345 +0,11%
Euro 55,4352 +0,13%
Bist 11.160,01 +0,08%
Altın Gram 6.511,56 -0,26%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 111,13 +1,57%
--°

Minik ressamlardan cumhuriyete renkli vefa

Büyükçekmece’de 7-14 yaşındaki çocukların Cumhuriyet temalı eserleri 'Cumhuriyetin Renkleri' sergisinde sergileniyor; İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde 31 Ekim'e kadar ziyarete açık.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Minik ressamlardan cumhuriyete renkli vefa

sergi açılışı ve katılımcılar:

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde resim eğitimi alan çocukların eserlerinden oluşan "Cumhuriyetin Renkleri" sergisi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışı, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ayşe Banu Eraslan, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner, Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Nilay Uymaz ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu hazır bulundu.

minik sanatçıların çalışmaları:

Sergide yer alan eserler, 7-14 yaş arasındaki öğrencilerin Cumhuriyet’e duydukları sevgi ve bağlılığı yansıtan özgün çalışmalardan oluşuyor. Çocuklar, tuvallere aldıkları çizim ve renklendirmelerle Cumhuriyet coşkusunu, umutlarını ve aydınlık gelecek tasavvurlarını ifade etti.

Sunulan çalışmalarda figüratif kompozisyonlardan sembolik anlatımlara, canlı renk paletlerinden sade tasarımlara kadar farklı üslup ve yaklaşımlar gözlemlendi. Ziyaretçiler, minik ressamların bakış açısını ve temaya getirdikleri özgün yorumları ilgiyle karşıladı.

ziyaret ve sergi bilgileri:

"Cumhuriyetin Renkleri" sergisi, Büyükçekmece AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde 31 Ekim'e kadar açık kalacak. Sergi, hem eğitim sürecinin ürünlerini görmek isteyen aileler hem de Cumhuriyet coşkusunu çocukların dünyasından izlemek isteyen halk için erişilebilir bir program sunuyor.

Etkinlik, yerel sanat eğitiminin ve genç yeteneklerin görünür kılınmasının yanı sıra, Cumhuriyet değerlerinin yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik somut bir çalışma olarak öne çıkıyor.

BÜYÜKÇEKMECE&#039;DE ÇOCUKLARIN ESERLERİNDEN OLUŞAN &quot;CUMHURİYETİN RENKLERİ&quot; SERGİSİ SANATSEVERLERLE...

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUKLARIN ESERLERİNDEN OLUŞAN "CUMHURİYETİN RENKLERİ" SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşı...
images

alzheimer bakımında aile önlemleri ve bakıcının korunması
images

Alanya'da geleneksel medya ödüllerinde 12 eser seçildi, İHA muhabiri jüri özel ö...
images

Bozyazı’da çocuklar cumhuriyet coşkusunu bayraklarla taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soma’da ana arter yenilendi: toz ve çamura veda

Jandarma 32 ildeki operasyonda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 hap ele geçirdi

Giriş kapısının camı kırıldı, alkollü kişi ağır yaralandı

alzheimer bakımında aile önlemleri ve bakıcının korunması

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı