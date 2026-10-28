Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Okulun geleneksel balık etkinliği bu yıl palamutla gerçekleşti:

Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Balık Festivali, öğrenciler, öğretmenler ve mezunları bir araya getirdi. Geçmiş yıllarda program hamsi ağırlıklı düzenlenirken, bu yıl denizlerdeki palamut bolluğu sofralara yansıdı ve öğrenciler ızgarada pişirilen palamutla ağırlandı. Etkinlik, hem lezzet hem de sınav öncesi moral kaynağı olarak öne çıktı.

mezunlar derneğinin katkısı ve etkinliğin amacı:

Festivalin organizasyonu ve finansmanı büyük oranda okulun mezunlar derneği tarafından sağlandı. Okul müdürü İbrahim Ak etkinliğin sosyal gelişime katkısına vurgu yaparak, organizasyonun mezunlarla mevcut öğrenciler arasındaki bağları güçlendirdiğini belirtti. Ak, derneğin çalışmaları hakkında, 'Bizim Mezunlar Derneğimiz var. Yaklaşık 2 bin mezun öğrencimizin şu an nerede, ne iş yaptıkları hepsi takip altındadır' ifadelerini kullandı. Bu takip mekanizmasının öğrencilere istihdam desteği sağladığı da aktarıldı.

öğrencilerden sınav öncesi moral yorumları:

Festival, önümüzdeki hafta sınavları olan öğrenciler için motivasyon kaynağı oldu. Öğrenciler etkinliğin okul yaşamına canlılık kattığını ve sosyal etkinliklerin önemini dile getirdi. Mehmetcan Topal etkinlikten memnuniyetini 'Etkinlik çok iyi. Okulumuzda böyle etkinlikler genelde bayağı oluyor. Bu da bizi sadece derste değil, diğer konularda da mutlu ediyor' sözleriyle ifade etti.

Rasim Ömer Şişman ise 'Biz hamsi bekliyorduk. Palamut da aslında güzel bir balık, etli yani. Onu da çok seviyoruz. Bu sene çok bol' diyerek palamut ikramının sürpriz ama memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Yusuf Egemen Topal de ızgarada pişirilen palamutların lezzetini överek, 'Çok güzel yapıyorlar palamutları. Tatları da inan çok güzel olur bence' dedi.

Okul yönetimi, mezunların desteğiyle yürütülen festivalin bundan sonra da 'balık festivali' adıyla sürdürüleceğini ve benzer etkinliklerle öğrencilerin akademik olduğu kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin desteklenmeye devam edeceğini açıkladı.

FESTİVALDE, BU YIL PALAMUT BOLLUĞU NEDENİYLE ÖĞRENCİLERE PALAMUT İKRAM EDİLDİ.