Miniklere güvenlik eğitimi: trafikten internete polis kapıda

Sinop'ta polis ekipleri, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme eğitimi düzenledi. Eğitim, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mutlu Şehrin Mutlu Çocukları" Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında gerçekleştirildi.

Eğitimin kapsamı:

Eğitime Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gazi Mustafa Kemal Anaokulu ve Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine; polislik mesleğinin tanıtımı, temel trafik bilgileri, kişisel güvenlik, güvenli internet kullanımı ve Acil Çağrı Merkezi konularında bilgi verildi.

Amaç ve uygulama:

Programın amacı, çocukların günlük yaşamda güvenlik bilincini artırmak ve dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazandırmaktı. Polis ekipleri öğrencilere trafik kurallarının önemi ve kişisel güvenlik tedbirleri hakkında pratik bilgiler sundu; ayrıca acil durumlarda başvurulacak hatlar ve Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirme yaptı.

Eğitim, ilkokul ve anaokulu düzeyindeki çocuklara yönelik hazırlanan içeriklerle, öğrencilere doğrudan ulaşarak güvenlik algısını güçlendirmeyi hedefledi. Etkinlikte yer alan birimler ve okul isimleri uygulamanın koordineli bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini gösterdi.

SİNOP’TA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ANAOKULU VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TRAFİK, KİŞİSEL GÜVENLİK VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KONULARINDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.