Mirasın ezgileri: Amida konserleri bölge serisiyle genişliyor

Diyarbakır’ın tarihi mekanlarında müzik hafızası canlanıyor

'Geçmişin Sesi: Amida Konserleri', Diyarbakır’ın tarihî kültürel yapılarında Kürt müziğinin geçmişten bugüne uzanan ezgilerini dijital izleyiciyle buluşturarak ikinci serisine hazırlanıyor. İlk dönemde kent sınırları içinde gerçekleştirilen programlar, yeni seride bölge illerinin kültürel varlıklarını ve burada konuşulan farklı lehçe ve ağızlara özgü repertuarları da kapsamına alacak.

ilk serinin rotası ve yaklaşımı:

DTSO Dil Kültür Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz, ilk seride Silvan Hasuni Mağaraları, Zerzevan Kalesi, Ergani Hilar Mağaraları, Silvan Malabadi Köprüsü, Sur Keldani Kilisesi ve Eğil Kalesi gibi mekanlarda toplam 7 konser gerçekleştirildiğini belirtti. Her konser dizinin ruhuna uygun olarak Kürt müziğinin değerli sanatçılarına adandı ve kayıtlar dijital platformlarda paylaşıldı. Korkmaz, çalışmanın amacını şöyle özetledi: 'Tarihi varlıklarımızı, Kürt müziğinin geçmişten bugüne ulaşan ezgilerini ve bu müziğe değerli eserler kazandıran sanatçılarımızı tanıtmak.'

amida konserleri ii: aram tigran ile başlayacak:

Yeni dönemin başlangıcını Aram Tigran'ı anmaya yönelik bir etkinlik fikrinin oluşturduğunu söyleyen Korkmaz, Aram Tigran eserlerinin seslendirileceği programın Amida Konserleri kapsamında düzenlenmesiyle dizinin genişletilmesine karar verdiklerini aktardı. Korkmaz, 'Aram Tigran ile başlayarak bölgemizin müzik hafızasında yer edinmiş, eşsiz eserler bırakmış sanatçılarımızı ve onların eserlerini tarihî mekânlarımızda seslendirmeye devam etmek istiyoruz' dedi ve yeni serinin artık sadece Diyarbakır ile sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Yeni seride amaç, bölgenin tarihî ve kültürel mekanlarını müzik aracılığıyla görünür kılmak; Kürt müziğinin farklı yörelerdeki birikimini ve bu mirasa katkı sunan sanatçıları geniş kitlelere tanıtmaktır. Proje, önceki seride olduğu gibi Ma Music işbirliğiyle yürütülecek.

tüyap kitap fuarı etkinliği:

Korkmaz ayrıca, bu yıl 10’uncusu düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı çerçevesinde DTSO ve Ma Music işbirliğiyle bir panel düzenleneceğini açıkladı. 'Denge Azadiye, Sembola Biratiye: Aram Tigran' başlıklı panel, 2 Ekim 2026 tarihinde 13.00-13.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve Aram Tigran’ın eserleri ile Kürt müziğine katkıları özel olarak ele alınacak.

Amida Konserleri II, bölgesel odaklı repertuar seçimi ve tarihî mekânların taşıdığı kültürel belleği görünür kılma hedefiyle dijital platformlarda yeni bir izleyici kitlesiyle buluşmayı planlıyor.

FARUK KORKMAZ