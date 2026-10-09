Mısır Çarşısı davasının gölgesinde bir kayıp: Alp Selek hayatını kaybetti

Alp Selek'in vefatı ve cenaze belirsizliği:

Alp Selek, kızının avukatı ve ailesi içinde öne çıkan isim olarak dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin ve davayı izleyen çevrelerin gündeminde, hakkında yakalama kararı bulunan Pınar Selek'in babasının cenazesine katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Resmi makamlar ve yakın çevrelerden gelen açıklamalar şu ana kadar sınırlı; Pınar Selek'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği yönünde kesin bir bilgi paylaşılmadı. Bu durum, davanın uzun geçmişi ve mevcut yakalama kararının yarattığı hukuki kısıtlamalar nedeniyle kritik bir soru olarak öne çıkıyor.

Davanın geçmişi ve mevcut yargılama:

1998 yılında İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamayla ilgili açılan davada, 7 kişi yaşamını yitirmiş, 127 kişi yaralanmıştı. O olayın ardından kamuoyunun yakından izlediği süreçte sosyolog Pınar Selek de sanıklar arasında yer aldı.

Dava yaklaşık 28 yıldır devam ediyor; Selek hakkında mahkeme sürecinde dört kez beraat kararları verildi ancak bu kararların bozulması üzerine yargılama İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor. 2009 yılında Türkiye'yi terk eden Selek hakkında o tarihten beri yakalama kararı bulunuyor.

Mahkeme, 2 Nisan 2026 tarihli ara kararında Selek'in ifadesinin alınmasına ilişkin usuli eksikliklerin giderilmediğini belirterek tutuklama ve yakalama kararlarının devamına hükmetti. Bu durum, cenaze törenine katılım meselesini hukuki açıdan daha da karmaşık hale getiriyor.

Olası adımlar ve beklentiler:

Yakın çevreler ve hukukçular, ilerleyen günlerde aileden veya Pınar Selek'in avukatlarından gelecek açıklamaları bekliyor. Cenaze törenine ilişkin gelişmeler, hem aile için insanî boyutta hem de davanın seyri açısından sembolik bir önem taşıyor.

Mısır Çarşısı davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Pınar Selek’in babası vefat etti