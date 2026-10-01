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MİT reyhanlı saldırısının sanıklarından Ömer el-Hatip'i denizde yakaladı

MİT, 2013'te Reyhanlı saldırısında 53 kişinin öldüğü olayın Suriyeli şüphelilerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçarken yakaladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

MİT reyhanlı saldırısının sanıklarından Ömer el-Hatip'i denizde yakaladı

MİT operasyonuyla yakalanma

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyon sonucunda, 2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

Olay, MİT tarafından gerçekleştirilen bir takip ve müdahale sonucu tespit edilip sonlandırıldı. Operasyonun ayrıntılarına ilişkin resmi kurum tarafından yapılabilecek açıklamalar bekleniyor.

Reyhanlı saldırısının hatırlattıkları:

2013'te Reyhanlı'da gerçekleşen saldırıda 53 kişinin yaşamını yitirdiği kayıtlarda yer alıyor. Yakalanan şüphelinin, anılan saldırıyla bağlantılı olarak Türkiye tarafından izlenen zanlılar arasında olduğu bildirildi.

Operasyonun olası etkileri:

Bu tür yakalamalar, sınır ötesi takip ve istihbarat paylaşımının önemini bir kez daha gündeme getiriyor. MİT tarafından yürütülen operasyonlar, şüphelilerin kaçış yollarının kesilmesine ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayabilir.

Yakalanan kişinin bundan sonraki hukuki süreçleri ve soruşturmaya ilişkin resmi bilgiler yetkili mercilerce açıklanacaktır.

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını...

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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