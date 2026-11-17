Bursa'da denetim: modifiye araçlar park çevresinde durduruldu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, basık otomobilleriyle park etrafına 'piyasa' yapmaya gelen 2 otomobil sürücüsü, sivil trafik ekiplerinin radarına takıldı.

Denetimin ayrıntıları:

Ekipler sürücüleri bir süre izledikten sonra durdurarak çeşitli maddelerden cezai işlem uyguladı. İşlem sırasında sürücüler, uygulamaya ve polis kameralarına yakalandıklarını görünce şaşkınlık yaşadı. Yetkililer, olayla ilgili kayıtların tutulduğunu ve uygulamanın usulüne uygun şekilde yapıldığını bildirdi.

Sürücülerin tepkisi ve sosyal medya:

Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan sürücüler, modifiyeyi 'yaşam tarzı' olarak nitelendirdi. Sürücülerden biri 'Modifiye suç değil yaşam tarzı. Cezayı yedik' derken, diğeri espriyle 'Bir fotoğraf 10 bin liraya geldi, indirimle 7 bin 500 liraya düşer. Güzel, böyle devam' ifadelerini kullandı. Gençler polise 'Cezayla araçları çekebilir miyiz' diye sorduklarında 'Çekebilirsiniz' yanıtını aldı; bunun üzerine ceza kağıtlarıyla birlikte araçlarının fotoğraflarını çekip sosyal medyaya yüklediler.

Emniyetin mesajı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği öğrenildi. Yetkililer, trafikte yapılan modifikasyonların hem güvenlik hem de kamu düzeni açısından takip edildiğini vurguladı.

Olay, modifiye kültürünün sosyal medya ile birleştiğinde hızla görünür hale geldiğini ve trafik kurallarının ihlali durumunda yaptırımların uygulanacağını bir kez daha ortaya koydu.

BURSA'DA BASIK ARAÇLARLA PARK ÇEVRESİNDE "PİYASA" YAPMAYA GELEN 2 OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, SİVİL TRAFİK EKİPLERİNİN RADARINA TAKILDI. SÜRÜCÜLERE FARKLI MADDELERDEN CEZA YAZILIRKEN, İKİ SÜRÜCÜ DE "MODİFİYE SUÇ DEĞİL YAŞAM TARZI" DEDİ.