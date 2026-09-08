Moleküler görüntüleme kanser tanı ve tedavisinde yol gösteriyor

Moleküler görüntüleme tanıda ve tedavi planlamasında fark yaratıyor

Acıbadem Bursa Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Tarık Elri, kanser tanı ve tedavisinde görüntüleme yönteminin hasta ve tümörün biyolojisine göre seçilmesinin önemini vurguluyor. Dr. Elri, her kanserin farklı biyolojik davranış sergilediğini belirterek, aynı yöntemin her hasta için aynı sonucu vermeyeceğini ifade ediyor. Günümüzde kullanılan yeni nesil moleküler görüntüleme teknikleri, tümörün yeri, yaygınlığı ve davranışı hakkında daha ayrıntılı veriler sunuyor ve böylece tedavi planlamasına doğrudan katkı sağlıyor.

Tümör biyolojisi ve yöntem seçimi:

Dr. Elri’ye göre görüntüleme stratejisi, tümörün türüne ve biyolojik özelliklerine göre belirleniyor. Nöroendokrin tümörler, prostat kanseri gibi belirli tümör tiplerinde hücre yüzeyindeki reseptör veya antijenleri hedefleyen moleküller tercih edilirken, bazı sindirim sistemi ve meme kanseri alt tiplerinde farklı hedefler öne çıkıyor. Bu yaklaşım, her hastada en uygun yöntemin seçilmesini sağlıyor ve tanısal doğruluğu artırıyor.

Hedefe yönelik moleküller ve uygulama alanları:

Moleküler görüntülemenin temelinde, damar yoluyla verilen ve tümör veya çevre dokunun belirli özelliklerine bağlanan radyoaktif işaretleyici moleküller bulunuyor. PET/BT cihazları bu bölgeleri yüksek hassasiyetle görüntüleyerek klasik yöntemlerle saptanması güç odakların daha net değerlendirilmesini sağlıyor. Öne çıkan uygulamalar arasında şunlar yer alıyor:

Ga-68 DOTATATE: Nöroendokrin tümörlerde somatostatin reseptörlerini hedefleyerek yüksek tanısal performans sağlıyor.

Ga-68 PSMA PET/BT: Prostat spesifik membran antijenini hedefleyerek prostat kanserinin tanı ve takibinde ileri düzey görüntüleme sunuyor.

Ga-68 FAPI: Kanser hücresini doğrudan değil, tümörün büyümesine ve yayılmasına destek olan çevre dokuyu (fibröz stroma) hedefleyerek; mide, pankreas, karaciğer, özofagus, kolon-rektum, bazı meme kanseri alt tipleri ve sarkomlar gibi pek çok tümörde standart FDG PET/BT ile görülemeyen odakların ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Görüntülerin tedavi planına etkisi:

Bu yöntemlerin sunduğu görüntüler yalnızca tümörün yerini göstermez; aynı zamanda tedavi stratejisini doğrudan etkileyebilecek bilgiler verir. Milimetrik boyuttaki lezyonların ve lenf nodlarının tespit edilebilmesi, tek çekimde tüm vücudun değerlendirilmesi ve hastalığın yaygınlığının netleşmesi, radyoterapi alanlarının daha hassas belirlenmesine ve hedefe yönelik radyonüklid tedavilere uygunluk değerlendirmesine olanak tanıyor. Bu sayede bazı hastaların tedavi planı değişebiliyor veya gereksiz girişimlerin (örneğin gereksiz biyopsiler) önüne geçilebiliyor.

Dr. Elri, Ga-68 FAPI yönteminin özellikle ulaşılması güç bölge ve odakların değerlendirilmesinde fayda sağladığını, bunun da kimi vakalarda tedavi seçeneğinin yeniden şekillenmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Hasta konforu ve güvenlik:

Bahsedilen moleküler görüntüleme yöntemleri hasta açısından konforlu uygulamalar olarak tanımlanıyor. İşlem sonrası hastalar çoğunlukla kısa sürede günlük yaşamlarına dönebiliyor ve uygulanan radyasyon miktarı düşük; bilinen ciddi bir yan etki bulunmuyor. Yine de işlem günü gebelerden ve küçük çocuklardan uzak durulması önlem olarak tavsiye ediliyor.

Uzmanların vurguladığı temel nokta, doğru yöntemin zamanında seçilmesinin tanı doğruluğunu artırması ve tedaviye yön verecek ayrıntılı bilgileri sağlaması. Moleküler görüntüleme, kanserin biyolojisini ve yayılımını daha iyi tanımlayarak hasta bazlı, hedefe yönelik tedavi kararlarına zemin hazırlıyor.

ACIBADEM BURSA HASTANESİ NÜKLEER TIP UZMANI DR. TARIK ELRİ