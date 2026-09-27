Montella'dan milli heyecan: sahaya Türkiye için atan bir kalple çıkacağım

montella'nın maç öncesi mesajı:

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi İtalya maçı öncesinde duygusal ve net mesajlar verdi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Montella, Türkiye’de geçirdiği 5 yıllık dönemi hatırlatarak kendisini artık Türk halkının bir parçası gibi hissettiğini belirtti. Teknik adam, sözlerine ülkeye olan bağını vurgulayarak başladı ve sahaya çıkarken hiçbir şeyin kendisini Türkiye için mücadele etmekten alıkoymayacağını ifade etti.

Montella, duygularının yoğunluğuna rağmen profesyonel sorumluluğun ön planda olduğunu vurguladı: "Kalbim ve bütün düşüncem her zaman Türkiye için mücadele etmek olacak." Bu bağlamda teknik direktör, sahaya çıktığında sadece ülkenin çıkarlarını düşüneceğini ve duygusal zorlukların futbolun bir parçası olduğunu söyledi.

oyun planı ve topa hakimiyet hedefi:

Montella, İtalya karşısında oyunun kontrolünü ele almak istediklerini belirtti. Son maçın analizine değinerek, ilk ve ikinci yarılardaki topa sahip olma oranlarının sahada dalgalandığını; kağıt üzerindeki yüzde 60-40 oranının maç içinde değiştiğini söyledi. Buna karşılık teknik adam, rakibe karşı daha üretken bir top hakimiyeti ve oyuna güçlü bir hâkimiyet kurma hedefinde olduklarını aktardı.

Hazırlıkların bu hedef doğrultusunda yapıldığını söyleyen Montella, ekibinin planını uygulamak için saha içinde daha kontrollü ve yaratıcı olması gerektiğini vurguladı. Hedeflerinin sadece topa sahip olmak değil, o sahiplikle oyunu şekillendirmek ve İtalya karşısında istenen futbolu sahaya yansıtmak olduğunu ifade etti.

oyuncu sağlığı, fedakârlıklar ve destek çağrısı:

Orkun Kökçü hakkında konuşan Montella, oyuncunun kulübünde önemli sağlık sorunlarına rağmen mücadele ettiğini belirterek, burada kalıp milli takım için fedakârlık yaptığını söyledi. Montella, Orkun'la ilgili şu bilgiyi paylaştı: "Burada kalmak ve milli takıma katkı sağlamak için büyük fedakarlık yaptı." Antrenmanın tamamında yer alamadığı, ancak belirli bölümlerde çalıştığı ve en kısa sürede tam olarak aralarına dönmesini beklediklerini ekledi.

Montella ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın uzun süredir farklı mevkilerde oynadığını hatırlattı. İkiliye yapılan eleştiriler hakkında konuşan teknik adam, bu oyuncuların hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar takımları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek taraftarlardan ve medyadan daha fazla destek talep etti. Montella, bazı problemlerin çözümü için zamana ihtiyaç duyulabileceğini ve sabır gerektiğini vurguladı.

Berke Özer konusunda ise Montella, kendisine herhangi bir telefon gelmediğini söyleyerek konunun şu aşamada konuşulmasının doğru olmadığını belirtti. Sakatlık ve kadro değerlendirmelerine dair süreci gazetecilerin daha iyi bildiğini ifade etti.

zeki çelik'in değerlendirmesi:

Basın toplantısında söz alan milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya'nın disiplinli ve organize bir takım olduğunu belirtti. Rakibin son dönemdeki sonuçlarından haberdar olduklarını söyleyen Zeki, özellikle taktik disiplin ve duran toplarda İtalya'nın tehlikeli olduğunu vurguladı: "İtalya bize zorluk çıkaracaktır." Buna karşı gerekli önlemleri alacaklarını ve sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Zeki Çelik, Bursa'da 8 yıl boyunca oynadığını ve altyapıda zaman geçirdiğini hatırlatarak Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda milli formayla oynamanın kendisi için özel olduğunu belirtti. Stadyum atmosferinin hem kendisini hem takım arkadaşlarını olumlu etkilediğini söyledi. Ayrıca Fransa maçındaki performanslarına değinip, gol bulamasalar da takımın mücadevesinden memnun olduğunu aktardı ve adaptasyon sürecinin iyi gittiğini söyledi.

Kenan Yıldız’ın yokluğunun takımı etkilediğini kabul eden Zeki Çelik, Kenan’ın yaklaşık 3 aylık sakatlık süreci geçireceğini ve bu eksikliğin hissedildiğini anlattı. Ancak diğer oyuncuların bu boşluğu kapatmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını ekledi.

Montella ve oyuncuların ortak mesajı, saha içi planlamayı topa daha fazla sahip olarak uygulamak ve takım içindeki dayanışmayı öne çıkararak zorlu İtalya karşılaşmasından en iyi sonucu almaya çalışmak şeklinde özetlenebilir. Teknik heyet, sağlık durumları ve pozisyon tercihleriyle ilgili gelişmeleri takip ederek son hazırlıkları tamamlıyor.

Montella'nın vurguladığı temel nokta ise açık: Türkiye'ye olan bağlılığı ve saha içinde ülke için tüm gücüyle mücadele edecek bir ekip ortaya koyma arzusu.

ZEKİ ÇELİK VE VİNCENZO MONTELLA