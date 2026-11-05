Moskova görüşmesi: gaz hattı ve savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri konuşuldu

Moskova'da üst düzey temas

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya geldi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rızai, görüşmenin ardından İran basınına yaptığı açıklamada görüşmede ele alınan ana başlıklara dair özet bilgi verdi.

görüşmede ele alınan bölgesel başlıklar:

Rızai, ayrıntıya girmeden görüşmede "önemli bölgesel konular, savaş sonrası ortam ve bölgesel güvenlik düzenlemeleri" gibi başlıkların ele alındığını söyledi. Yetkilinin ifadelerine göre, görüşmede bölgedeki güvenlik dengesine ilişkin düzenlemeler ve savaşın yarattığı koşulların yönetimi tartışıldı.

doğal gaz iş birliği ve boru hattı planları:

Rızai, görüşmede Rusya'dan İran'a doğal gaz boru hatlarının inşası konusunun gündeme geldiğini belirtti. Bunun sayesinde İran'ın doğal gaz açığını gidermesi ve Rus gazını çevre ülkelere satma imkanına kavuşması öne çıkarıldı. Rızai, bu konunun hem iç piyasaya kaynak sağlayacağı hem de bölgesel enerji ticaretine imkân tanıyacağına işaret etti.

Rızai görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı; temasların resmi çerçevede sürdüğü ve taraflar arasında enerji ile güvenlik gibi öncelikli alanlarda değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca Rızai, Putin'in İran dini lideri Mücteba Hamaney'e yönelik içten selamlarını ilettiğini kaydetti.

İRAN YÜKSEK ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ SEKRETERİ MUHSİN RIZAİ, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE BAŞKENT MOSKOVA'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMEDE, "ÖNEMLİ BÖLGESEL KONULAR, SAVAŞ SONRASI ORTAM VE BÖLGESEL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİNE" İLİŞKİN BAŞLIKLARIN ELE ALINDIĞINI AÇIKLADI.