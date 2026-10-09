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Motosiklet hırsızlığında 150 bin liralık zarar: biri çocuk iki kişi gözaltında

Mamak'ta 6 Ekim'de apartman otoparkındaki motosikletten parçalar çalındı; B.B. (18) ile 16 yaş M.K.M. gözaltına alındı, zarar ~150 bin lira.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Motosiklet hırsızlığında 150 bin liralık zarar: biri çocuk iki kişi gözaltında

olay ve gözaltılar:

Mamak ilçesinde, 6 Ekim tarihinde meydana gelen olayda bir apartmanın garajına park edilen motosikletin parçalarının çalındığı bildirildi. Motosiklete verilen hasarı fark eden Y.A.K. (19), durumu polise bildirdi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştirenlerin B.B. (18) ile 16 yaşındaki M.K.M. olduğu tespit edildi ve her iki şüpheli de gözaltına alındı. Olayda araca verilen hasarın yaklaşık 150 bin lira olduğu kaydedildi.

soruşturmanın gelişimi:

Emniyet güçlerinin olay yerinde ve çevrede yürüttüğü ilk tespitler, şüphelilerin apartman otoparkına girip motosiklete zarar vererek parçaları söktükleri yönünde. Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin detaylar polis soruşturmasında yer alıyor; ifadeler ve delil incelemesi doğrultusunda süreç ilerletiliyor.

güvenlik ve yerel etkiler:

Bu tür araç içi hırsızlıklar, apartman ve site garajlarında araç sahiplerinin güvenlik önlemlerini gözden geçirmesine neden oluyor. Olayda bir şüphelinin çocuk olması, soruşturmanın çocuk suçlarına ilişkin usullere göre yürütülmesini gerektiriyor. Yetkili merciler, benzer olayların önüne geçmek için vatandaştan güvenlik kameralarının kontrolü ve şüpheli durumların derhal bildirilmesini istiyor.

Ankara’da motosikletten parça çalan biri çocuk iki şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da motosikletten parça çalan biri çocuk iki şüpheli gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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