Parktaki arbede ve yaralanma

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesindeki bir parkta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk sırtından bıçaklandı. Olay, çocuğun motosikletini kendisinden isteyen kişilere aracı verdiği; daha sonra motosikletini geri istediğinde çıkan arbede esnasında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Yaşanan arbede sırasında çocuğun sırtına bıçak darbesi geldi. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralıya önce ambulansta ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Soruşturma ve güvenlik boyutu:

Olayın ardından emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Park gibi kamusal alanlarda yaşanan kavga ve silah/saldırı vakaları, özellikle küçük yaştaki kişilerin güvenliği açısından önem taşıyor; yetkililerden gelecek açıklamalar ve adli işlemler bekleniyor.

Gelişmeler doğrultusunda soruşturmanın yönü ve olayla ilgili olası gözaltılar, resmi açıklamalarla netleşecek. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda polis incelemeyi sürdürüyor.

BURSA’DA BİR PARKTA MOTOSİKLETİNİ GERİ İSTEDİĞİ SIRADA ÇIKAN ARBEDE SONUCU SIRTINDAN BIÇAKLANAN 16 YAŞINDAKİ YABANCI UYRUKLU GENÇ YARALANDI.