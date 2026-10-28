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MSKÜ'de Orta Asya'dan Anadolu'ya ölüm ritüelleri ele alındı

MSKÜ'de düzenlenen konferansta Berna Sevinç, Pazırık kurganları örnekleriyle Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Türk ölü gömme ve mezar kültürünü anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

MSKÜ'de Orta Asya'dan Anadolu'ya ölüm ritüelleri ele alındı

MSKÜ'de Orta Asya'dan Anadolu'ya ölüm ritüelleri ele alındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) düzenlenen konferansta, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ölü gömme gelenekleri kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Etkinlik, Metinbilim Enstitüsü Derneği ile MSKÜ Metinbilim Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Konferans ve sunumun odağı:

MSKÜ Milas Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berna Sevinç "Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerde Ölü Gömme Geleneği" başlıklı sunumunda, orijinal fotoğraflar eşliğinde eski Türklerdeki cenaze törenleri, mezar kültürü ve atalar inancına dair ayrıntılar aktardı. Sevinç, Orta Asya'da devlet yöneticileri ve toplumda etkili kişilerin gösterişli törenlerle defnedildiğini, bu uygulamaların kurganlarla somutlaştığını vurguladı.

Pazırık kurganları ve mezar uygulamaları:

Sunumda Pazırık Kurganları'nda bulunan mumyalanmış cesetlere yapılan vurgu öne çıktı. Eski Türklerde ölen kişilerin atlarının da öldürülerek mezara konulduğu, mezarlara değerli eşyalar bırakıldığı belirtildi. Bölgeden gelen halı örnekleri üzerinden yapılan çözümlemede, halı bordürlerindeki atlı figürlerin orduyu temsil ettiği ifade edildi.

Sevinç, Pazırık'taki mezarların yaklaşık 7 metre derinliğe ulaşabildiğini, mezarların huş veya karaçam ile güçlendirilip ölen kişilerin doğu yönüne bakacak şekilde gömüldüğünü aktardı. Cenaze törenlerinde yas çadırları kurulduğu ve mumyalanmış cesetlerin tören sona erene kadar burada tutulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Anadolu'da kültürel devamlılık:

Orta Asya'daki ölüm ve yas geleneklerinin Anadolu'da da iz bıraktığı sunumun diğer bir vurgusuydu. Ahlat mezar taşları ve Hakkari çevresindeki balballar gibi farklı bölgelere ait mezar yapıları örneklenerek, Hunlar ve Göktürkler döneminde gelişen mezar kültürünün Anadolu'da İslami unsurlarla birleşerek sürdüğü ifade edildi.

Sunumda ayrıca Anadolu'daki Tahtacı geleneğinde de Orta Asya ölüm kültürüne ait izlerin yaşatıldığına dikkat çekildi. Katılımcılara sunulan görseller ve örneklemeler, mezar geleneğinin coğrafi değişimlere rağmen süreklilik gösterdiğine dair güçlü bir kanıt sundu.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNDE (MSKÜ) DÜZENLENEN KONFERANSTA, TÜRKLERİN ORTA ASYA’DAN...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNDE (MSKÜ) DÜZENLENEN KONFERANSTA, TÜRKLERİN ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA UZANAN ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ ANLATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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