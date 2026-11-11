Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye edildi

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar gördü

İstanbul Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışması sırasında bitişiğindeki 4 katlı bina zarar gördü. Bina duvarının bir bölümünün açılması üzerine bina sakinleri panikleyerek sokağa çıktı ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Zabıta ekipleri binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, emniyet güçleri de bölgeyi kontrol etti. Yapılan ilk incelemede yapısal hasar tespit edilen bina, daha fazla risk oluşturabileceği gerekçesiyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Tahliye edilenlerin durumu ve soruşturma:

Tahliye edilen sakinlerin bir kısmı akrabalarının yanına giderken, barınacak yeri olmayanlar otellere yerleştirildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme ve tutanak çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Olayın kesin nedeni ve oluşan hasarın kapsamı hakkında yapılacak teknik değerlendirmeler sonrası kamuoyuna bilgi verilecek.

Bayrampaşa’da yıkım sırasında zarar gören bitişikteki bina tedbir amaçlı tahliye edildi