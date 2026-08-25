Mudurnu kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaymakam yardım etti

Kaza yerinde yaşananlar:

Bolu'nun Mudurnu ilçesi girişindeki TOKİ Konutları Kavşağı'nda, Mudurnu'dan Bolu istikametine giden motosiklet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, Şenol B. idaresindeki 14 LD 511 plakalı motosiklet ile Büşra Ş. yönetimindeki 14 ACT 462 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Şenol B. ağır yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ağır yaralı sürücüyü derhal Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

kaymakam olay yerinde müdahale etti:

Kaza anında bölgeden geçen Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, olayı görerek aracını durdurdu. Kaymakam Okumuş, kaza bölgesine gelerek kazazedelere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve olay yerindeki yetkililerden bilgi aldı.

Sürücülere ve çevredeki vatandaşlara ilk destek sağlanmasının ardından trafik ekipleri güvenlik tedbirleri aldı. Yaralının tedavi altına alınması sonrası kavşakta ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik ve görgü tutanakları tutulurken, ekipler çarpışmanın nedenlerini ve olası trafik ihlallerini araştırıyor. Vatandaşlar yetkililerden dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI. KAZA ESNASINDA BÖLGEDEN GEÇEN İLÇE KAYMAKAMI KAZAZEDELERİN YARDIMINA KOŞTU.