Erzurum güneyinde öğleden sonra sel riski: sekiz ilçe için sarı kodlu uyarı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum’un güney kesimlerinde yer alan sekiz ilçe için sarı kodlu yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yayımladı.

Uyarıda, yağışların öğle saatlerinden itibaren başlayarak akşam geç saatlere kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı önlem alınmasını istedi.

Hangi ilçeler ve zaman dilimi?:

06 Ekim 2026 Salı günü 12:00-22:00 saatleri arasında Horasan, Hınıs, Tekman, Pasinler, Çat, Köprüköy, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen riskler ve vatandaşlara öneriler:

Yetkililer, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle trafikte seyredecek sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri, dere yatağı ve alüvyal alanlarda yaşayanların gerekli tedbirleri almaları istendi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını öneriyor.

Resmi kurumların ve yerel yöneticilerin duyurularının takip edilmesi önem taşıyor; vatandaşların, uyarılara uygun hareket ederek riskleri en aza indirmeye çalışmaları gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MGM) 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM’UN GÜNEY KESİMLERİNDE YER ALAN 8 İLÇESİ İÇİN "SARI KODLU" YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.