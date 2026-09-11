Muğla'da eğitim destekleri güçlendirildi: ailelerin yükü hafifliyor

Muğla büyükşehir belediyesi eğitim destek paketini genişletti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitim yardımlarını yeni dönemde %31,75 oranında artırdı. Karar, ilköğretimden üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerindeki öğrencilere yönelik kırtasiye, kıyafet ve beslenme desteklerinin kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Amaç, artan eğitim giderlerinin aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmek ve eğitim erişiminde fırsat eşitliğini güçlendirmektir.

destek kapsamı ve amaç:

Yapılan güncelleme ile belediye, eğitim yardımlarını hem miktar hem de süre açısından genişletti. Belediye, eğitim desteklerinin doğrudan öğrencilerin temel ihtiyaçlarına katkı sunmasını; ailelerin eğitim sürecinde üstlendiği ekonomik yükün azaltılmasını ve maddi imkânların eğitime erişimde engel oluşturmamasını amaçladığını belirtiyor.

kimler faydalanacak:

Eğitim desteklerinden yararlanabilecek öğrenciler için temel koşul, ailenin Muğla ili sınırları içinde ikamet etmesidir. Bu düzenleme ile yardımlar, öncelikle Muğla’da yaşayan ailelerin çocuklarına yönelik sürdürülecek; başvuru ve değerlendirme süreçleri bu çerçevede işletilecektir.

miktarlar ve kalemler:

Yeni destek paketinin öne çıkan kalemleri ve tutarları şöyle belirlendi:

İlköğretim öğrencilerine yılda bir kez 1.300 TL kırtasiye yardımı sağlanacak.

Lise öğrencilerine yılda bir kez 2.200 TL kırtasiye yardımı verilecek. Ayrıca lise ve ilköğretim öğrencilerine yıllık bir kez 2.200 TL okul kıyafeti desteği sunulacak.

Beslenme desteği kapsamında ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitim-öğretim döneminin sekiz ayı boyunca her ay 2.200 TL ödeme yapılacak; böylece öğrencinin yıllık sadece beslenme desteği 17.600 TL seviyesine ulaşacak.

Üniversite öğrencilerine verilen destek iki dönemi kapsayacak şekilde düzenlendi: birinci dönemde 11.000 TL, ikinci dönemde 11.000 TL olmak üzere yıllık toplam 22.000 TL kırtasiye (eğitim) yardımı sağlanacak.

bütçe ve uygulama:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitim yardımlarının da yer aldığı sosyal destek hizmetleri için 2027 yılı bütçesinde 179.200.000 TL ayırmayı öngörüyor. Bu kaynak, belirtilen kalemlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere planlandı.

Belediye yetkilileri, desteklerin başvuru koşulları ve dağıtım süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapacaklarını; hedefin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim süreçlerine kesintisiz erişimini temin etmek olduğunu vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bir çocuğun geleceği, ailesinin ekonomik şartlarına bağlı olmamalı. Bugün kırtasiyeden okul kıyafetine, beslenmeden üniversite giderlerine kadar eğitim hayatının her aşamasında ailelerimizin omuzlarında ciddi bir yük var. Biz bu yükü paylaşmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki fırsat eşitliği ancak her çocuğun aynı imkânlara erişebildiği bir eğitim ortamıyla mümkün olabilir. Bu anlayışla eğitim desteklerimizi artırıyoruz. Bizim için bu destekler yalnızca ekonomik bir yardım değil; çocuklarımızın hayallerine, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmanın bir parçası. Muğla’da hiçbir öğrencimizin maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitiminden, ihtiyaçlarından ya da hayallerinden geri kalmasını istemiyoruz. Ailelerimizin yükünü hafifletmeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Belediyenin artan desteği, eğitim harcamalarının aileler üzerindeki baskısını azaltmayı ve Muğla’daki öğrencilerin eğitim hayatına daha güvenli koşullarda devam etmelerini sağlama amacı taşıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİM DESTEKLERİNİ YÜZDE 31,75 ARTIRDI. İLKÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTEYE KADAR ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE, KIYAFET VE BESLENME GİDERLERİNE YÖNELİK DESTEKLERİN KAPSAMI GÜÇLENDİRİLDİ.