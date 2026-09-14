Muğla'da hizmet personeline acil durum hazırlığı: yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı

Eğitim programı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerle başladı. Seminerde itfaiye ekipleri personele, yangın anında alınması gereken önlemler, izlenecek tahliye süreçleri ve yangına müdahalede uygulanacak yöntemler hakkında hem teknik hem de uygulamaya dönük bilgiler aktardı.

Sunumlarda özellikle personelin can güvenliğinin sağlanması, binadan güvenli tahliye yöntemleri ve panik yönetimi üzerinde duruldu. Eğitimciler, acil durumlarda doğru ve hızlı karar vermenin önemini vurgulayarak, çalışanların rol ve sorumluluklarını netleştirdi.

Uygulamalı bölüm:

Seminerin ardından İl Müdürlüğü bahçesinde uygulamalı tatbikata geçildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve güvenli kullanımı adım adım gösterildi; personel uygulamalı olarak söndürücü, hortum ve diğer müdahale araçlarını denedi. Uygulamalarda, ekipman seçimi, hedefe yönelik müdahale teknikleri ve ekip içinde koordinasyonun sağlanması öne çıktı.

Uygulamalı eğitimde ayrıca tahliye hattı oluşturma, toplama noktalarının belirlenmesi ve müdahale ekibiyle iletişim kanallarının nasıl işletileceği uygulamalı senaryolarla pekiştirildi. Katılımcılara, yangına doğru müdahale kadar çevredeki risklerin azaltılmasının da önemli olduğu hatırlatıldı.

Amaç ve kazanımlar:

Gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatın amacı, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin yangın ve diğer acil durumlara karşı bilinç ve farkındalığını artırmak ve olası bir olay sırasında doğru tahliye ile etkin müdahalenin sağlanmasını temin etmek olarak açıklandı. Eğitimin, kurum içi güvenlik kültürünü güçlendirmeyi ve olası risklere hazırlığı artırmayı hedeflediği belirtildi.

İş birliğiyle düzenlenen bu tür uygulamalı eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanmasının, personelin reflekslerini canlı tutacağı ve acil durum yönetiminde etkinliği artıracağına dikkat çekildi.

MUĞLA’DA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ