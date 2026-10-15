Aydın otizm merkezinden üniversiteye: Ece'nin sporla gelen başarısı

otizm merkezleri ve eğitim programı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizme yönelik geliştirdiği projeler ve kente kazandırdığı merkezlerle öğrencilere kapsamlı eğitim ve destek sağlıyor. Merkezlerde uzman eğitmenler eşliğinde sanattan okuma-yazmaya, matematikten yaşam becerilerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Eğitimler, yalnızca akademik becerilere odaklanmıyor; öğrencilerin sosyalleşmesi için çeşitli aktiviteler ve spor dersleri de programın temel bileşenleri arasında yer alıyor.

Her yaştan öğrencinin katıldığı merkezlerde çocuklar oyunla öğreniyor, yeteneklerini keşfediyor ve günlük yaşam becerilerini güçlendiriyor. Bu yaklaşım, ailelerin de sıkça vurguladığı gibi, gizli kalmış becerilerin ortaya çıkarılmasında ve bireylerin topluma katılımının desteklenmesinde etkili oluyor.

ece volkan'ın sporla gelen başarısı:

Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi öğrencilerinden Ece Volkan, aldığı eğitim ve düzenli spor çalışmaları sayesinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Masa tenisine yönelen Ece, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü formasıyla katıldığı turnuvalardan çok sayıda ödülle döndü ve farklı turnuvalarda 3 kez Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı Aydın'a getirdi. Bu sportif başarı, Ece'yi eğitim yolculuğunda da bir adım öteye taşıdı; Ece, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandı.

Aileler ve merkez öğretmenleri için Ece'nin başarısı, sundukları eğitimin somut bir karşılığı olarak görülüyor. Merkezlerin ücretsiz olması, uzun vadeli ve düzenli desteğe erişimi kolaylaştırarak benzer potansiyele sahip öğrenciler için fırsatlar yaratıyor.

Ece Volkan'ın annesi Gülden Volkan, merkeze ve çalışmalara ilişkin duygularını şu sözlerle anlattı: "Otizm tanılı ikiz çocuklarımın, Ece ve Ege’nin annesiyim. Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi’nden uzun yıllardır destek alıyor çocuklarım. Ece uzun yıllardır sporla uğraşıyor, Büyükşehir Belediyesi öğretmenlerimizle birlikte masa tenisi ile başladı ve çok sevdi. Bu konuda öğretmenlerimizin destekleriyle bugünlere geldi ve Türkiye şampiyonu oldu 3 kez. Geçen sene de liseyi bitirdi, üniversite sınavına girdi; spora karşı ilgisi nedeniyle, sporun otizme karşı iyileştirici etkisi nedeniyle hep hedefimizde vardı zaten ve üniversiteyi kazandı. Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi çok önemli bir kurum. Çocuklardaki gizli kalmış becerileri, yetenekleri ortaya çıkarmak adına; sporun ve sanatın iyileştirici etkilerinden yararlanmak adına çok güzel bir merkez. Otizmli birey sayısının her geçen gün arttığını düşünürsek bu desteklere çok ihtiyacımız da var. Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezlerinin ücretsiz olması ciddi anlamda katkı sağlıyor, burada çocuklara küçük yaşlardan itibaren kişisel gelişimlerini sağlamak, ileriye yöneltmek, sosyal açıdan kendilerini geliştirmeleri adına çok güzel destekler var. Ece ve Ege’nin tanıları konuları 17 sene oldu, o zamanlarda farklı bir şehirde yaşıyorduk; tanıların konmasının ardından biz de araştırmaya başladık. Birçok şehirde bu program yokken Aydın’da vardı, bu çok önemli. Çocuklarımın severek ve isteyerek buraya gelmeleri çok önemli, tüm öğretmenleri ile karşılıklı iletişim kurabilmeleri çok önemli. İyi ki Aydın’da yaşıyoruz, bu desteklerden faydalanabiliyoruz. Özlem Başkanımızın bir kadın olarak, bir anne olarak bu merkezleri Aydın’a kazandırması çok önemli, kendisine çok teşekkür ediyorum"

Üniversiteyi kazandığı için mutluluk ve heyecan duyduğunu belirten Ece ise şu ifadeleri kullandı: "19 yaşındayım. Üniversiteyi kazandım, mutluyum; Spor Akademisi’ne gideceğim. Burada masa tenisi oynuyordum öğretmenlerimle, Türkiye şampiyonu oldum. Üniversiteye gideceğim, heyecanlıyım. Ben başardım, başarmak bizim elimizde".

Büyükşehir'in otizm merkezleri, hem bireysel gelişimi destekleyen hem de spor ve sanat aracılığıyla toplumsal katılımı artıran bir model sunuyor. Ece'nin örneği, bu yaklaşımın hem bireysel başarıya hem de ailenin ve kentin gurur duyduğu sonuçlara nasıl dönüştüğünü gösteriyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYOR