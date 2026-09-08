Muğla'da kültür mirasına ilgi büyüdü: müze ve ören yerleri 1,2 milyonu aştı

Muğla'nın müze ve ören yerlerine 2025'te yoğun ziyaret

TÜİK'in 2025 yılı illere göre müze, eser ve ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri, Muğla'nın kültürel mekanlarına yönelik yüksek talebi ortaya koydu. Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 9 müze ve 16 ören yeri bulunurken yıl boyunca bu mekanları toplam 1.202.505 kişi ziyaret etti.

ziyaretçi dağılımı ve müze kartları:

Ziyaretlerin büyük çoğunluğu ücretli gerçekleşti; verilen kayıtlara göre 950.828 kişi ücretli, 251.677 kişi ise ücretsiz olarak müze ve ören yerlerini gezdi. Bu veriler, ücretli ziyaretlerin ziyaretçi toplamının yaklaşık %79'unu oluşturduğunu gösteriyor. Aynı yıl satılan müze kartı sayısı ise 160.773 olarak kaydedildi, bu da ziyaretçi hareketliliğinde kart kullanımının dikkate değer bir payı işaret ediyor.

eser envanteri ve özel müzeler:

Muğla'daki bakanlığa bağlı müzelerde yıl sonu itibarıyla toplam 100.572 eser envantere kayıtlı bulunuyor. Eserlerin dağılımında 44.240 arkeolojik materyal, 3.306 etnografik materyal ve 52.740 sikke göze çarpıyor; ayrıca 40 tablet, 119 mühür ve mühür baskısı ile 120 diğer eser kategorilerde yer alıyor.

Resmi müzelerin yanı sıra kentte faaliyet gösteren 3 özel müze bulunuyor; bu müzelerde toplam 625 eser kayıtlı ve 2025 yılında özel müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 1.760 olarak bildirildi.

taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanları:

TÜİK verileri Muğla'daki taşınmaz kültür varlıkları envanterini de içeriyor. Kent genelinde toplam 5.332 taşınmaz kültür varlığı ve sit alanı tespit edildi. Bu envanter içinde 4 korumaya alınan sokak, 8 anıt ve abide, 52 idari yapı, 922 kültürel yapı, 7 askeri yapı, 194 endüstriyel ve ticari alan, 360 dini yapı, 511 mezarlık, 3.088 sivil mimarlık örneği ve 266 kalıntı yer alıyor. Ayrıca ilde kayıtlı şehitlik sayısı bulunmuyor.

TÜİK'in 2025 verileri, Muğla'nın zengin kültürel mirasının hem ziyaretçi ilgisi hem de koruma envanteri açısından önemli bir yoğunluk barındırdığını gösteriyor. Sayısal veriler, ilin müze ve ören yeri yönetimi ile kültürel mirasın korunmasına yönelik planlamalar için temel oluşturuyor.

MUĞLA’DAKİ MÜZE VE ÖREN YERLERİNİ 2025’TE 1 MİLYON 202 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ