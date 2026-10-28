Muğla'da yağış mesaisi: Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ 13 ilçede sahada

Muğla'da yağışlara karşı saha çalışmaları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlara karşı 13 ilçede koordineli çalışma başlattı. Ekipler, olumsuzlukların önüne geçmek için sahada yoğun mesai yürütüyor.

Ekiplerin müdahale alanları:

Personel yağmur suyu hatları ve mazgalların kontrolünü sağlayıp temizlik yapıyor. Tıkanıklıkların açılması, su birikintilerinin tahliyesi ve gerekli diğer müdahaleler ekiplerin öncelikli işleri arasında yer alıyor.

Vatandaşlara ulaşım ve destek:

Yetkililer, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirtti. İhtiyaç halinde vatandaşlar 444 48 01 ve 185 numaralı çağrı merkezlerinden destek alabilecek.

Belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşları tedbirli olmaya davet ettiklerini ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MUSKİ EKİPLERİ, GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR NEDENİYLE 13 İLÇEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI.