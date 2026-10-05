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Muğla'nın döngüsel dönüşümü Avrupa finalinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin döngüsel inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi projesi, 2026 Local Sustainability Award'ta Avrupa finaline kaldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'nın döngüsel dönüşümü Avrupa finalinde

Muğla'nın döngüsel dönüşümü Avrupa finalinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muğla Döngüsel İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi ve Geri Kazanım Modeli Projesi, ICLEI Europe ve Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından düzenlenen 2026 Local Sustainability Award kapsamında finale kaldı. Proje, İtalya, Portekiz ve Türkiye'den seçilen projelerle birlikte uluslararası değerlendirmede Türkiye'yi temsil edecek.

projenin işleyişi:

Projede tesise getirilen inşaat ve yıkıntı atıkları çevreye zarar vermeyecek biçimde ayrıştırılıyor ve geri dönüşüm süreçlerinden geçiriliyor. İşlenen malzemeler geri kazanılmış agrega, dolgu ve altyapı malzemeleri olarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor; bu ürünler yol yapımı ve çeşitli üstyapı uygulamalarında kullanılabilecek şekilde değerlendirilmek üzere üretiliyor.

döngüsel ekonomiye katkı:

Sistem, atıkları bertaraf malzemesi olmaktan çıkarıp yeniden kullanılabilir kaynak haline dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım sayesinde doğal kaynak kullanımının sınırlandırılması, atık miktarının azaltılması ve geri kazanılmış malzemelerin üretim döngüsüne dahil edilmesi sağlanıyor; sonuç olarak kent ölçeğinde kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkinin azaltılması amaçlanıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin Avrupa'da finale kalmasının kent için önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Aras, "Muğla’mız eşsiz doğasıyla bizlere emanet edilmiş çok özel bir kent. Bu emaneti korumak ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla çevreyi koruyan, kaynaklarımızı doğru kullanan ve atığı yeniden değerli hale getiren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Projemizin Avrupa’da finale kalması, Muğla’da attığımız adımların uluslararası alanda da karşılık bulması açısından bizim için çok kıymetli," dedi.

Aras ayrıca kentte düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi ve COP31'e yönelik iş birliklerine değinerek, yerel yönetimlerin iklim ve çevre politikalarında üstlenebileceği rolün önemine vurgu yaptı ve Muğla'nın sürdürülebilir uygulamalarla örnek olmaya devam edeceğini ifade etti.

2026 Local Sustainability Award'da finale kalma başarısı, Muğla'nın çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki somut adımlarının uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırdı. Proje, yerel yönetimlerin atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarına örnek teşkil ederek benzer girişimlere ilham vermeyi hedefliyor.

MUĞLA’NIN ‘DÖNGÜSEL ATIK YÖNETİMİ PROJESİ’ AVRUPA’DA FİNALE KALDI

MUĞLA’NIN ‘DÖNGÜSEL ATIK YÖNETİMİ PROJESİ’ AVRUPA’DA FİNALE KALDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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