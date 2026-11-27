Atatürk Üniversitesi'nde geleneksel beyaz önlük töreni gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni, Nenehatun Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tören, genç hekim adaylarının meslek hayatlarına attıkları ilk adımın heyecanına ve ailelerin gururuna sahne oldu. Programa üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Konuşmalar ve törenin anlamı:

Programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu yaptı. Ardından kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, beyaz önlüğün yalnızca bir kıyafet olmadığını, taşıdığı sorumluluk ve bağlılık anlamına işaret ettiğini vurguladı. Hacımüftüoğlu, hekimliğin bilimsel bilgi ve mesleki becerinin ötesinde vicdan, merhamet ve meslek ahlakı gerektirdiğini belirterek öğrencilere hasta haklarına saygı, insan onurunun korunması ve hasta güvenliğine öncelik verme çağrısında bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, beyaz önlüğün ailelerin duasını, öğretmenlerin gayretini ve milletin hekimlere duyduğu güveni temsil ettiğini söyleyerek genç hekim adaylarını tebrik etti. Öğrencilere eğitim hayatlarının başından itibaren bilimsel araştırmalara katılmaları, akademik projelerde yer almaları ve merak duygularını canlı tutmalarını tavsiye etti.

Akademik başarılar ve gelecek hedefleri:

Konuşmasında üniversitenin köklü eğitim geleneğine ve Tıp Fakültesi'nin yarım asrı aşan birikimine değinen Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi'nin 1957 yılında kurulduğunu, Tıp Fakültesi temellerinin 1962'de atıldığını ve ilk hekimlerin 1970 yılında mezun olduğunu hatırlattı. Rektör, üniversitenin bilimsel altyapısının bölge ve ülke sağlık hizmetlerine katkı sağladığını ifade etti.

Üniversitenin son dönemdeki başarılarına dair vurgular da yapıldı: Yükseköğretim Kurulu 2026 Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması'nda üniversitenin 12'nci sıraya yükseldiği, Times Higher Education 2026 alan bazlı dünya sıralamasında Tıp ve Sağlık alanında 601-800 bandında yer alarak Türkiye'de üçüncü ve devlet üniversiteleri arasında ikinci olduğu belirtildi. Ayrıca 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda üniversitenin dünyada 113'üncü sıraya çıkarak tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olduğuna dikkat çekildi.

Hacımüftüoğlu, Tıp Fakültesi programlarının hem Türkçe hem İngilizce olarak 2028 yılına kadar akredite edildiğini, öğrenci merkezli eğitim, klinik beceri ve simülasyon uygulamaları ile dijital eğitim imkanlarının güçlendirildiğini aktardı. Ayrıca İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yerli ilaç hammaddelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve bunun sağlık alanında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ailelere ve personele teşekkür:

Rektör öğrenci ailelerine de özellikle değinerek, gençlerin bugünlere gelmesinde ailelerin fedakârlık, sabır ve desteklerinin önemini vurguladı ve teşekkür etti. Üniversite olarak öğrencileri donanımlı hekimler olarak yetiştirmek için tüm imkânların seferber edileceğini, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde emeği geçen akademik ve idari personele minnettarlığını iletti.

Tören, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesiyle devam etti; aday hekimler, aileleri ve akademisyenlerle birlikte günün heyecanını yaşadı. Program, genç hekim adaylarına başarı dileklerinin iletilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Not: Tören boyunca vurgu yapılan temel ilkeler arasında bilimsel dürüstlük, meslek ahlakı ile hasta odaklı hizmet anlayışı ön plandaydı ve üniversitenin akademik hedefleri bu ilkelerle bütünleştirildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN 2026–2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GELENEKSEL BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ, GENÇ HEKİM ADAYLARININ MESLEK HAYATLARINA ATTIKLARI İLK ADIMIN HEYECANI VE AİLELERİNİN GURURUNA SAHNE OLDU.