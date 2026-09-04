Muhtarlarla Narman'da çözüm odaklı toplantı

Meclis gündemi ve muhtar talepleri:

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Narman ilçesinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi. Etkinlik Narman Peribacaları Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve toplantıya Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, AK Parti Erzurum İl Başkan Vekili Yusuf Bektaş, AK Parti Narman İlçe Başkanı Ruhi Tanrıver ile mahalle muhtarları katıldı.

Açılış konuşmaları ve tartışılan konular:

Toplantı, başkanların ve il yöneticilerinin selamlama konuşmalarıyla başladı. Ardından söz alan Mehmet Emin Öz, barış sürecine dair değerlendirmelerde bulundu ve muhtarların tek tek söz alarak mahallelerindeki öncelikli ihtiyaçları aktarmasına olanak sağladı.

Notlar, vaatler ve saha ziyareti:

Öz, muhtarların ilettiği talepleri not etti ve sorunların çözümü için ilgili kurumlarla görüşeceğini belirterek destek sözü verdi. Toplantının ardından Başkale ve Ergazi mahallelerini ziyaret eden milletvekili, vatandaşlarla samimi sohbetler yaparak birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Mehmet Emin Öz, Narman'dan ayrılarak Erzurum'a döndü. Yerel yöneticilerle kurulan iletişimin, ilçedeki projelerin takibi ve çözüm süreçlerinin hızlanmasında rol oynaması bekleniyor.

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN ÖZ, NARMAN İLÇESİNDE MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLELERİN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.