Muradiye’ye yeni nefes: geniş dinlenme ve eğlence alanı açılmaya hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi alanda son incelemeleri gerçekleştirdi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni dinlenme ve eğlence alanında incelemelerde bulundu. Başkan Balaban'a ilgili birim müdürleri eşlik etti; alanda görevli personelden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

saha ve hizmetler:

Belediye tarafından mahalle sakinlerinin sosyal yaşamını zenginleştirmek amacıyla planlanan alanda basketbol ve voleybol sahaları, kafe ve çocuk oyun grupları yer alıyor. Proje, her yaştan vatandaşın dinlenebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle vakit geçirebileceği biçimde tasarlandı. Mevcut düzenlemeler, kullanımı kolaylaştıracak altyapı ve oturma alanları dikkate alınarak planlandı.

tamamlama süreci ve sonraki adımlar:

İnceleme sırasında çalışmaların son aşamaları değerlendirildi; tamamlanması gereken eksiklikler ve yapılması planlanan ilave düzenlemeler hakkında ekipler arasında görüş alışverişi yapıldı. Başkan Balaban, alandaki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca, Yunusemre Belediyesi'nin farklı mahallelerde de sosyal yaşamı güçlendirecek benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceği vurgulandı.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, MURADİYE MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN VE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HİZMETE AÇILMASI PLANLANAN YENİ DİNLENME VE EĞLENCE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.