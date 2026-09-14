Muratlı'da çocukların uçurtmaları Gazze'deki akranlarına umut taşıdı

Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılış haftası kapsamında anlamlı bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Muratlı Atatürk Stadyumunda yapılan organizasyona ilçe yöneticileri, okul kadroları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

etkinlik ve katılımcılar:

Güneşli bir sabahta düzenlenen şenlikte öğrenciler, ay-yıldızlı ve rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne saldı. Etkinliğe katılanlar arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler yer aldı. Stadın yeşil zemini üzerinde koşuşturan çocukların neşesi, şenliğin taşıdığı dayanışma ve barış mesajıyla bütünleşti.

Organizatörler, programın amacını hem yerel hem de uluslararası bir duyarlılığı somutlaştırmak olarak tanımladı. Katılımcılar, görsel bir farkındalık yaratmak üzere aynı anda çok sayıda uçurtmayı havaya bıraktı; bu anlar stadyumda bulunanlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

mesaj ve gelecek adımlar:

Mustafa Öz, açılış haftası çalışmalarını anlatarak sabah saat 08.00'de okullarda çalınan zil ile başladıklarını ve sloganlarının 'Mayamız birlik, beraberlik, ilk dersimiz kardeşlik' olduğunu belirtti. Öz, etkinliğin esas hedefinin Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

Öz, saat 11.00'de başlayan uçurtma şenliğinin amacını şöyle özetledi: "Tüm öğrencilerimizle birlikte, onların sesini duyurmak, 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' demek için bu şenliğin birincisini gerçekleştiriyoruz." Etkinliğin, çocuklarda merhamet ve adalet bilinci geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Program, gökyüzünde süzülen uçurtmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aynı duyarlılığı sürdürerek etkinliğin ikincisini perşembe günü Şehit Erdoğan Erişik İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştireceklerini duyurdu.

GÖKYÜZÜNDE RENGARENK OLDU.