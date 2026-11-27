kutlama ve başkanın değerlendirmesi:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masaın 12’nci yaş kutlamasında sistemin geride bıraktığı dönemi değerlendirdi. Uysal, sistemin kuruluşundaki hedeflerin ötesine geçtiğini belirterek, "Harika bir 12 yıl geride kaldı" ifadesini kullandı.

Başkan Uysal, Turunç Masa ile belediyenin tüm hizmet potansiyelinin koordine edildiğini, birimlerin vatandaşla ilişkilerinin düzenlendiğini ve ayrım gözetmeden eşit hizmet sunma hedefinin hayata geçirildiğini vurguladı. Uysal, bu düzenin başarısının yıllarla kanıtlandığını söyleyerek uygulamanın önemine dikkat çekti.

sistem bileşenleri ve işleyişi:

Turunç Masa, kentlilerin taleplerini çeşitli kanallar üzerinden aldığını gösteriyor. Başvuru masası, 7/24 destek veren çağrı merkezi, gezici ekipler ile sosyal medya, web ve basın birimleri eş zamanlı çalışarak Kasım 2024 yılından bu yana Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Sistem, ilçenin günlük yaşamında ortaya çıkan ihtiyaçlara hızlı müdahale kapasitesi sağlıyor.

Bu yapının işleyişi, sadece başvuru almakla kalmayıp sorunların takibi, ilgili birimlere yönlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını da kapsıyor. Vatandaşla kurulan sürekli iletişim, belediye hizmetlerinin etkinliğini artırıyor.

yaygınlaştırma çağrısı ve yönetim ilkeleri:

Uysal, Turunç Masa’nın yalnızca bir hizmet koordinasyon aracı olmadığını; aynı zamanda hesap verebilirlik, kapsayıcılık ve eşitlikçi yönetim anlayışının da somutlaştığı bir uygulama olduğunu söyledi. "Kanıtlanmış bir düzen" ifadesiyle sistemin örnek teşkil ettiğini belirten Uysal, bunun Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiği çağrısında bulundu.

Başkan, sistemin yönetimde şeffaflığı ve katılımı güçlendirdiğini; kamu kalitesini artırdığına dikkat çekti. Turunç Masa, belediyenin birimlerinin emeğini vatandaşla buluşturan örgütleyici bir rol üstlenerek yerel yönetişimde süreklilik sağlıyor.

BAŞVURU MASASI, 7/24 DESTEK VEREN ÇAĞRI MERKEZİ, GEZİCİ EKİPLER, SOSYAL MEDYA, WEB VE BASIN BİRİMLERİYLE KASIM 2024 YILINDAN BU YANA MURATPAŞALILARIN İSTEK, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURAN TURUNÇ MASA, 12’NCİ YAŞINI KUTLADI