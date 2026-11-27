Esenyurt'ta 53 okula toplu spor malzemesi desteği

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan tarafından düzenlenen törenle ilçedeki 53 okula spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve ilçe protokolü bir araya geldi.

Dağıtım ve bütçe:

Dağıtım kapsamında her bir okula 40 bin TL tutarında malzeme verildi; böylece toplam destek miktarı 2 milyon 120 bin TL olarak kayda geçti. Malzemeler, ortaokul ve liselerin salon ile açık alan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte seçildi ve tören, Başkan Vekili Akhan’ın okul müdürlerine teslimat yapması ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandı.

Amaç ve yerel tepkiler:

Törende konuşan Ulaş Akhan, belediyenin gençlerin eğitim, kültür, sanat ve sporda en iyi imkânlara kavuşması için çalıştığını vurguladı: "Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri de gençliğimiz ve spordur. Bizler de Esenyurt Belediyesi olarak bu vizyon doğrultusunda ilçemizde yaşayan her bir gencimizin eğitimde, kültürde, sanatta ve elbette sporda en iyi imkânlara kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda bugün ilçemizdeki 53 okulumuzu yeni spor malzemeleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Yeteneklerinizi keşfetmeniz ve modern şartlarda spor yapabilmeniz için tüm imkânlarımızla her zaman yanınızda olacağız."

Beden eğitimi öğretmenleri de desteğin yerel okul ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. İlhami Hamarat malzeme desteğinin hem salon hem de açık alan sporlarında kullanıma uygun olduğunu söyleyerek, geçmişte yaşanan sıkıntıların hafifleyeceğini ve çocukların aktivitelerini rahatça gerçekleştirebileceğini ifade etti. Hamarat, bu malzemelerin gelecekte milli takımlara sporcu kazandırma potansiyeline değindi.

Serpil Soy da benzer biçimde desteğin okullar için anlamlı olduğunu vurguladı: fiziki şartları yetersiz olan okulların imkânlarının iyileştirilmesinin öğrenci katılımını artıracağını belirtti ve bu tür desteklerin yaygınlaşması temennisinde bulundu.

Katılımcılar ve sonuç:

Programa Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan’ın yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, İlçe Spor Müdürü İsmail Muhammed Bağırtlak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe protokolü katıldı. Etkinlik, yerel düzeyde spor faaliyetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve okullarda sportif etkinlikleri yaygınlaştırmayı hedefleyen somut bir adım olarak değerlendirildi.

Dağıtımın ardından yetkililer, sağlanan malzemelerin düzenli ve etkin kullanımı için okullar ile koordinasyonu sürdüreceklerini belirtti.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ULAŞ AKHAN (SOLDAN ÜÇÜNCÜ), SPOR MALZEMESİ DAĞITIM TÖRENİNDE ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.