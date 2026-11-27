tatbikat uygulaması

Karabük genelinde 2026 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) çalışmaları kapsamında, kentte hizmet veren tüm kamu ve özel hastaneler eş zamanlı deprem ve yangın tatbikatına katıldı. Uygulamalar, hem masa başı senaryoları hem de saha müdahale eğitimleri olarak planlandı ve yürütüldü.

yürütme biçimi:

Tatbikatlar İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda başladı. Başlama talimatını veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara yönetiminde önce masa başı tatbikatı yapıldı; ardından sahada, kırmızı ve sarı kod uygulamaları dahil olmak üzere gerçekçi müdahale senaryoları uygulandı. Uygulamalarda acil müdahale ünitelerinin kurulması, kurum içi ve kurumlar arası iletişim kanallarının işletilmesi ile kriz yönetimi süreçleri pratik edildi.

Tatbikatları, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 17 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) HAP İnceleme Komisyonu personeli yerinde takip etti ve performans değerlendirmesi yaptı.

amaç ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen tatbikatların temel hedefi, hastanelerin olası afetlere karşı hazırlık seviyesinin ölçülmesi ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesiydi. Uygulamalı eğitimlerle aynı zamanda kurumsal iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, HAP'ların sahadaki işleyişinin sınanması sağlandı.

Değerlendirme sürecinde, iletişim ve komuta zincirinin hız ve etkinliği, acil müdahale ekiplerinin sevk ve yerleşimi ile hasta tahliye ve triaj uygulamalarının etkinliği ele alındı. Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda eksiklerin giderilmesi ve geleceğe dönük eğitimlerin planlanması için raporlanma yapılacağını belirtti.

Sonuç olarak, karabük'teki eş zamanlı tatbikatların, sağlık kuruluşlarının afet yönetimi kapasitelerini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

KARABÜK’TE KAMU VE ÖZEL HASTANELERİN KATILIMIYLA HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) ÇERÇEVESİNDE EŞ ZAMANLI DEPREM VE YANGIN TATBİKATLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.