Muratpaşa’da yaz kokusuna izin yok: konteynerler üç aşamada temizleniyor

Muratpaşa Belediyesi, yaz döneminde konteynerlerde oluşabilecek kötü koku ve sinek sorununun önüne geçmek için kapsamlı bir hijyen programı uyguluyor. Atıkların alınmasının hemen ardından konteynerlerin hem iç hem de dış yüzeyleri temizleniyor ve dezenfekte ediliyor; çevre temizliği ise köpüklü suyla tamamlanıyor.

üç aşamalı temizlik:

Çalışma, birbirini takip eden üç ana aşamadan oluşuyor: önce atıkların toplanması, ardından konteynerlerin yıkanması ve son olarak konteyner çevresinin temizlenmesi. Konteyner yüzeylerinde kalan organik kalıntılar özel temizlik ürünleri ile gideriliyor ve yüzeyler dezenfekte ediliyor. Bu düzen, koku ve haşere oluşum riskini azaltmayı hedefliyor.

özel yıkama araçları ve çevre temizliği:

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan özel yıkama araçları, konteynerleri bulundukları yerde kısa sürede temizliyor. Bu araçlar, yıkama sırasında ortaya çıkan kirli suyu kendi tanklarında toplayarak çevreye akmasını önlüyor. İşlem, konteyner zemininde ve çevresinde köpüklü suyla yapılan son temizlikle tamamlanıyor; böylece hem kapların hem de bulundukları alanın hijyeni sağlanıyor.

Belediye, çöp toplama ve yıkama çalışmalarını birbiriyle uyumlu yürütülen tek bir temizlik programı olarak planlıyor. Bu yöntem, özellikle yaz aylarında artan koku ve sinek sorunlarına karşı pratik ve hızlı müdahale imkânı sunuyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ, ATIKLARIN ALINMASININ ARDINDAN KONTEYNERLERİ VE ÇEVRESİNİ DE TEMİZLİYOR