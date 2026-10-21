Pendikspor'ta hedefleri yeniden şekillendirecek isim: Murat Şahin

Pendikspor'tan resmi açıklama:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin'i getirdiğini kulübün sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Hoş geldin Murat Şahin. Pendikspor'umuz, Teknik Direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz"

Şahin'in kariyer geçmişi:

Murat Şahin, kariyerinde Beşiktaş, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantepspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer aldı; ayrıca Hatayspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi.

Kırmızı-beyazlıların yaptığı resmi açıklama ve Şahin'in geniş saha deneyimi, kulübün ligde daha istikrarlı bir grafik yakalama arayışının somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Yönetim, teknik ekip ve taraftarlar yeni dönemde performans artışı ve rekabetçi bir duruş bekliyor.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN PENDİKSPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE MURAT ŞAHİN'İ GETİRDİ.