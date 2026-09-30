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Muş'ta taşta öğütülüp kumda pişen kahve geleneği yeniden canlanıyor

Muş'ta çay ocağı işletmecisi Yılmaz Alak, soku taşında öğüttüğü kahveyi kumda pişirip özenle servis ederek unutulmaya yüz tutmuş geleneği gençlerin ilgisine sunuyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:07

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muş'ta taşta öğütülüp kumda pişen kahve geleneği yeniden canlanıyor

Geleneğin yeniden canlandırılması:

Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, geçmişten günümüze taşınan bir kahve hazırlama biçimini yaşatmak için çalışma yürütüyor. Alak, kahve çekirdeklerini soku taşında öğütüyor; öğütülen kahve daha sonra kumda pişirilerek müşterilere ikram ediliyor. Bu yöntem, hem hazırlanış sürecine ayrı bir ritüel katıyor hem de bölgenin kaybolma riski altındaki kültürel değerlerini ön plana çıkarıyor.

Hazırlık ve sunum süreci:

Alak, kahvenin hazırlanışını müşterilerin gözü önünde gerçekleştiriyor. Önce çekirdekler taşın içine konuluyor, ardından geleneksel teknikle özenle öğütülüyor. Öğütme ve pişirme aşamaları, izleyenlere farklı bir deneyim sunuyor; kumda pişirilen kahveler dikkatle servis ediliyor ve müşteri memnuniyeti yüksek.

Müşteriler, özellikle gençler, bu yöntemi ilk kez gördüklerinde şaşırıyor ve merak duyuyor. Kahvenin taş içinde öğütülmesi ve kumda pişirilmesi izleyenlere hem görsel hem de kültürel açıdan çekici geliyor.

Amaç: kültürü gelecek nesillere aktarmak:

Alak uygulamanın amacını şöyle ifade ediyor: "Biz burada unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir kahve hazırlama yöntemini yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden kullanılan soku taşını tekrar gün yüzüne çıkararak kahvemizi bu taşın içerisinde geleneksel yöntemlerle öğütüyoruz. Kahvemizi hazırlarken öncelikle kahve çekirdeklerini soku taşının içerisine koyuyoruz. Daha sonra yine geleneksel yöntemlerle özenle öğüterek kahvemizi hazırlıyoruz. Bu yöntem hem kahvenin hazırlanışına farklı bir anlam katıyor hem de geçmişten günümüze gelen kültürel bir değeri yaşatmamıza vesile oluyor. Günümüzde teknolojiyle birlikte kahve hazırlamak çok kolay hale geldi. Ancak biz burada biraz daha geçmişe dönerek, büyüklerimizin kullandığı yöntemleri gelecek nesillere aktarmak istiyoruz."

Alak, geleneğin kaybolmaması için çaba gösterdiklerini ve uygulamayı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtiyor. Bu çaba, yerel kültürün tanıtılmasına ve genç kuşakların geçmişle bağ kurmasına katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, Muş'taki bu girişim, basit bir kahve servisi olmaktan öte, unutulmak üzere olan bir kültürel pratiğin korunması ve aktarılması yönünde somut bir adım olarak öne çıkıyor.

İŞLETMECİ YILMAZ ALAK

İŞLETMECİ YILMAZ ALAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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