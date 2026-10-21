mutfak dolabına saklanan 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi

operasyon ve bulgular:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 20 Ekim'de Arsuz'da bir ikamete operasyon düzenledi. Aramada mutfak dolabına zulalanmış halde 4 kilo 621,80 gram esrar tespit edildi.

Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi, 9 kök kenevir, 276 adet Captagon, 1 esrar öğütücü materyal ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 291 bin 210 TL, 560 dolar ile 600 euro ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olay, emniyetin uyuşturucuya karşı yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi ve soruşturma sürüyor.

HATAY'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA MUTFAK DOLABI İÇERİSİNDE SAKLANMIŞ HALDE 4 KİLO 621 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.