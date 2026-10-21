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mutfak dolabına saklanan 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 20 Ekim'de yapılan operasyonda mutfak dolabına zulalanmış 4 kilo 621,80 gram esrar, Captagon ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

mutfak dolabına saklanan 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi

operasyon ve bulgular:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 20 Ekim'de Arsuz'da bir ikamete operasyon düzenledi. Aramada mutfak dolabına zulalanmış halde 4 kilo 621,80 gram esrar tespit edildi.

Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi, 9 kök kenevir, 276 adet Captagon, 1 esrar öğütücü materyal ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 291 bin 210 TL, 560 dolar ile 600 euro ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olay, emniyetin uyuşturucuya karşı yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi ve soruşturma sürüyor.

HATAY&#039;DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA MUTFAK DOLABI İÇERİSİNDE...

HATAY'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA MUTFAK DOLABI İÇERİSİNDE SAKLANMIŞ HALDE 4 KİLO 621 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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